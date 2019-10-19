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      "Слуга народа" предлагает отменить люстрацию чиновников Януковича

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      Бужанский зарегистрировал в Раде законопроект об отмене люстрации
      Бужанский зарегистрировал в Раде законопроект об отмене люстрации / rubryka.com

      В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о признании закона Украины об очищении власти утратившим свою силу. Автором законодательной инициативы стал народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.

      Документ уже передан на рассмотрение руководству Верховной Рады, но его текст пока отсутствует на сайте парламента.

      К слову: Какие последствия будет иметь решение ЕСПЧ по люстрированным чиновникам времен Януковича

      Почему в Украине ввели люстрацию и что это такое?

      Официальное название люстрации в Украине – Закон "Об очистке власти". Толчком для разработки закона в 2014 году стали последствия президентства Виктора Януковича.

      Закон определяет основы проведения проверки госслужащих и должностных лиц органов местного самоуправления и запрещает занимать государственные должности в течение 5 и 10 лет определенным категориям физических лиц.

      Недопущение к участию в управлении государственными делами лиц, которые своими решениями, действиями или бездействием осуществляли действия (и/или способствовали их осуществлению), направленные на:

      • узурпацию власти экс-президентом Украины Виктором Януковичем,
      • подрыв основ национальной безопасности и обороны Украины,
      • противоправное нарушение прав и свобод человека.

      Почему Бужанский хочет отмены люстрации?

      Здесь может быть сразу несколько вариантов. Вероятными являются три:

      • Под действие закона попадали некоторые нынешние чиновники:
        наиболее громким было попадание под действие этого закона нинешнего главы Офиса Президента Андрея Богдана;
      • Вероятные связи Бужанского и люстрированного экс-заместителя главы АП Януквоича Андрея Портнова:
        в СМИ и гражданском обществе все чаще говорят о связи Портнова с нынешней властью. В частности, такие заявления звучали в отношении Богдана, Бужанского и Дубинского;
      • Признание ЕСПЧ закона о люстрации дискриминационным:
        Европейский суд по правам человека признал, что закон об очищении власти "нарушает права" люстрированных чиновников.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Верховная Рада Люстрация Законодательство
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