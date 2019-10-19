"Слуга народа" предлагает отменить люстрацию чиновников Януковича

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о признании закона Украины об очищении власти утратившим свою силу. Автором законодательной инициативы стал народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.

Документ уже передан на рассмотрение руководству Верховной Рады, но его текст пока отсутствует на сайте парламента.

К слову: Какие последствия будет иметь решение ЕСПЧ по люстрированным чиновникам времен Януковича

Почему в Украине ввели люстрацию и что это такое?

Официальное название люстрации в Украине – Закон "Об очистке власти". Толчком для разработки закона в 2014 году стали последствия президентства Виктора Януковича.

Закон определяет основы проведения проверки госслужащих и должностных лиц органов местного самоуправления и запрещает занимать государственные должности в течение 5 и 10 лет определенным категориям физических лиц.

Недопущение к участию в управлении государственными делами лиц, которые своими решениями, действиями или бездействием осуществляли действия (и/или способствовали их осуществлению), направленные на:

узурпацию власти экс-президентом Украины Виктором Януковичем,

подрыв основ национальной безопасности и обороны Украины,

противоправное нарушение прав и свобод человека.

Почему Бужанский хочет отмены люстрации?

Здесь может быть сразу несколько вариантов. Вероятными являются три: