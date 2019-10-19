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      "Слуга народу" пропонує скасувати люстрацію чиновників Януковича

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      Бужанський зареєстрував у Раді законопроєкт про скасування люстрації
      Бужанський зареєстрував у Раді законопроєкт про скасування люстрації / rubryka.com

      У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про визнання закону України про очищення влади таким, що втратив свою чинність. Автором законодавчої ініціативи став народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський.

      Документ вже переданий на розгляд керівництву Верховної Ради, але його текст поки відсутній на сайті парламенту.

      До слова: Які наслідки матиме рішення ЄСПЛ щодо люстрованих чиновників часів Януковича

      Чому в Україні запровадили люстрацію і що це таке?

      Офіційна назва люстрації в Україні – Закон "Про очищення влади". Поштовхом для розробки закону у 2014 році стали наслідки президентства Віктора Януковича.

      Закон визначає засади проведення перевірки держслужбовців та посадовців органів місцевого самоврядування і забороняє обіймати державні посади протягом 5 та 10 років певним категоріям фізичних осіб.

      Недопущення до участі в управлінні державними справами осіб, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/чи сприяли їх здійсненню), спрямовані на:

      • узурпацію влади експрезидентом України Віктором Януковичем,
      • підрив основ національної безпеки і оборони України,
      • протиправне порушення прав і свобод людини.

      Чому Бужанський хоче скасування люстрації?

      Тут може бути одразу декілька варіантів. Імовірними є три:

      • Під дію закону потрапляли деякі нинішні чиновники:
        найбільш гучним було потрапляння під дію цього закону чинного голови Офісу Президента Андрія Богдана;
      • Імовірні зв'язки Бужанського та люстрованого ексзаступник голови АП Януквоича Андрія Портнова:
        у ЗМІ та громадському суспільстві все частіше говорять про зв'язки Портнова з нинішньою владою. Зокрема, такі заяви лунали щодо Богдана, Бужанського та Дубінського;
      • Визнання ЄСПЛ закону про люстрацію дискримінаційним:
        Європейський суд з прав людини визнав, що закон про очищення влади "порушує права" люстрованих чиновників.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України Законодавство Люстрація Верховна Рада Слуга народу
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