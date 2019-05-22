Богдан заявив, що потрапив під люстрацію несправедливо

Глава Адміністрації Президента України Андрій Богдан заявив, що несправедливо потрапив під дію закону про очищення влади (люстрацію), а президент Володимир Зеленський не порушив закон, призначивши Богдана на посаду глави АП.

Богдана на посаду глави Адміністрації Президента Зеленський призначив 21 травня. Тож тепер Богдан призупиняє свою адвокатську діяльність.

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Я потрапив під закон про люстрацію абсолютно несправедливо. Я закрив одну дуже корупційну схему, яка виводила 2 мільярди гривень на рік при всіх владах. І автором цієї корупційної схеми при Міністерстві юстиції був один з авторів закону про люстрацію,

– пояснив Богдан у телеефірі "112 Україна".

Він також нагадав, що при схваленні закону про люстрацію посади глави Адміністрації Президента і його заступників були виведені з-під державної служби. Тож люстрація на ці посади не поширюється.

"І якщо я можу займати якусь посаду на території України, то це глава Адміністрації Президента або його заступники. Тому в цьому немає порушення ні норм моралі, ні норм закону", – наголосив голова АП.

А закон про люстрацію дуже непрофесійно прописаний, вважає Богдан. Адже "кожен, хто хотів вийти з-під дії цього закону, з'їздив у відрядження на 1 день на територію бойових дій, отримав статус учасника бойових дій і під люстрацію не потрапляє".

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"А тисячі порядних людей, які нічого поганого в житті не зробили, захищали інтереси суспільства, досі перебувають під дією цього закону", – додав голова АП.

Чому Андрій Богдан потрапив під люстрацію? Богдан працював на високих посадах в урядах екс-президента Віктора Януковича та прем’єра Миколи Азарова. Так, у 2007-2010 роках Богдан був заступником міністра юстиції, потім – заступником міністра Кабінету міністрів (2010-2011 роки) і урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики (2013-2014 роки).



Тож Богдан мав би підпадати під дію закону про очищення влади, тобто – про люстрацію і не мав би обіймати жодні державні посади. Проте при схваленні закону посади голови Адміністрації Президента і його заступників були виведені з-під державної служби. Тож призначення Богдана головою АП хоча й викликає певне невдоволення, однак є цілком законним.