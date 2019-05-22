Глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан заявил, что несправедливо попал под действие закона об очищении власти (люстрации), а президент Владимир Зеленский не нарушил закон, назначив Богдана на должность главы АП.

Богдана на должность главы Администрации Президента Зеленский назначил 21 мая. Поэтому теперь Богдан приостанавливает свою адвокатскую деятельность.

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Я попал под закон о люстрации абсолютно несправедливо. Я закрыл одну очень коррупционную схему, которая выводила 2 миллиарда гривен в год при всех властях. И автором этой коррупционной схемы при Министерстве юстиции был один из авторов закона о люстрации,

– объяснил Богдан в телеэфире "112 Украина".

Он также напомнил, что при принятии закона о люстрации должности главы Администрации Президента и его заместителей были выведены из-под государственной службы. Поэтому люстрация на эти должности не распространяется.

"И если я могу занимать какую-то должность на территории Украины, то это глава Администрации Президента и его заместители. Поэтому в этом нет нарушения ни норм морали, ни норм закона", – подчеркнул глава АП.

А закон о люстрации очень непрофессионально прописан, считает Богдан. Ведь "каждый, кто хотел выйти из-под действия этого закона, съездил в командировку на 1 день на территорию боевых действий, получил статус участника боевых действий и под люстрацию не попадает".

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"А тысячи порядочных людей, которые ничего плохого в жизни не сделали, защищали интересы общества, до сих пор находятся под действием этого закона", – добавил глава АП.

Почему Андрей Богдан попал под люстрацию?Богдан работал на высоких должностях в правительствах экс-президента Виктора Януковича и премьера Николая Азарова. Так, в 2007-2010 годах Богдан был заместителем министра юстиции, затем – заместителем министра Кабинета Министров (2010-2011 годы) и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014 годы).



Так Богдан должен бы подпадать под действие закона об очищении власти, то есть о люстрации, и не должен занимать никакие государственные должности. Однако при принятии закона должности главы Администрации Президента и его заместителей были выведены из-под государственной службы. Поэтому назначение Богдана головой АП хотя и вызывает определенное недовольство, однако является вполне законным.