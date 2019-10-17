Які наслідки матиме рішення ЄСПЛ щодо люстрованих чиновників часів Януковича

Європейський суд з прав людини виніс рішення про те, що звільнення українських держслужбовців на підставі закону "Про очищення влади" призвело до порушення їхніх прав.

Чи зможуть чиновники після такого рішення ЄСПЛ повернутись на свої посади? Про це розказав журналістці 24 каналу адвокат, спеціаліст із захисту прав у ЄСПЛ Андрій Крістенко.

Суть рішення ЄСПЛ

ЄСПЛ ухвалив рішеня за заявою В'ячеслава Поляха, Дмитра Басалаєва, Олександра Яся, Романа Якубовського та Сергія Бондаренко. Перших трьох звільнили за законом про люстрацію у жовтні 2014 року. Підставою стала робота на державній службі у 2010-2012 роках, тобто під час правління колишнього президента Януковича. Четвертого заявника звільнили через невчасне подання заяви про люстраційну перевірку, а п'ятий "завдячує" своїм звільненням посаді другого секретаря райкому Комуністичної партії, яку він обіймав у період до 1991 року.

Що таке люстрація?Офіційна назва люстрації в Україні – Закон "Про очищення влади". Поштовхом для розробки закону у 2014 році стали наслідки президентства Віктора Януковича. Закон визначає засади проведення перевірки держслужбовців та посадовців органів місцевого самоврядування і забороняє обіймати державні посади протягом 5 та 10 років певним категоріям фізичних осіб.

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У рішенні від 17 жовтня ЄСПЛ встановив наступне: у справах трьох перших заявників визнано порушення статті 6 (право на справедливий суд) Європейської конвенції з прав людини, у зв'язку з занадто тривалим розглядом справ на національному рівні. А у всіх п'яти заявників суд побачив порушення статті 8 (право на повагу до приватного життя) цієї ж конвенції. Також суд визначив, що Україна має сплатити кожному з них по 5 тисяч євро на відшкодування моральної шкоди. Першому заявнику суд ще присудив 1500 євро і по 300 євро другому і п'ятому на відшкодування судових витрат.

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Суд встановив, що право трьох зазначених заявників на справедливий суд протягом розумного строку було порушено, оскільки судові процедури щодо їх звільнення тривають понад 4,5 роки й досі не завершені.

Водночас, Європейський суд не ставив під сумнів, що в період перебування при владі Януковича система державної служби та демократичного врядування України постала перед значними викликами. Однак, на думку суддів, люстраційний закон застосовується до дуже широкого кола осіб і призвів до звільнення заявників лише на тій підставі, що вони обіймали посади на державній службі протягом понад рік за часів президентства Януковича, або на підставі зайняття посад у Комуністичній партії до 1991 року.

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Тож судді ЄСПЛ дійшов наступного висновку: закон "Про очищення влади" не зважає на особисту роль, яку відігравали заявники, а також на те, чи були вони особисто пов'язані з будь-якою недемократичною діяльністю в період правління Януковича. В цьому сенсі український закон відрізняється від процедур люстрації, запроваджених у інших державах, які були цільовими і вузько спрямованими.

Суть рішення

Андрій Крістенко розповідає, що до нього також зверталось багато тих, кого звільнили за законом про люстрацію. За його інформацією, в суді ще розглядається приблизно 200 подібних заяв. Назвати точну цифру експерт не може, оскільки офіційну статистику ніхто не веде.



До адвоката Андрія Крістенко звертались люстровані чиновники / Фото з Фейсбук

Виникає питання: на що розраховували ті, хто звертався в ЄСПЛ? Окрім вказаних порушень вони ще хотіли, щоб ЄСПЛ прописав у своєму рішенні необхідність їх поновлення на посадах. Як це було зроблено у справі судді Волкова. Щоправда, ще на етапі консультацій адвокат пояснював, що на подібне люстрованим чиновникам не варто очікувати. Максимум на що вони зможуть розраховувати – визнання порушень конвенції та невелика компенсація.

Припускаю, що цим рішенням держслужбовці трохи невдоволені. Адже вони заявляли, що мають отримати відшкодування матеріальних збитків та виставляли суму приблизно 40-50 тисяч євро. А суд цю вимогу не задовольнив,

– наголошує Андрій Крістенко.

ЄСПЛ визнав, що в деяких заявників ще не завершені суди на національному рівні, щодо отримання цієї компенсації. Тому ЄСПЛ не розглядатиме це питання, а дочекається завершення розгляду справ в українських судах.

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Таким чином, всі люстровані заявники, які виграють в ЄСПЛ, в принципі мають можливість звернутись до наших національних судів, щоб підняти питання про поновлення на посадах.



В ЄСПЛ оцінили закон про люстацію / Фото https://pixabay.com

Тобто ЄСПЛ не сказав про поновлення цих людей на посадах. Проте наявність цього рішення дає підстави всім звільненим за законом про люстрацію порушувати питання про поновлення на національному рівні,

– пояснює адвокат.

Головне, що сказав ЄСПЛ – закон про люстрацію неякісний. Про це правозахисники казали вже давно. Чи з'являється у них можливість завдяки цьому рішенню ЄСПЛ порушувати на національному рівні питання про поновлення на посадах? Так. Але їм доведеться розпочинати всю судову процедуру з самого початку. Таким чином, виграє той, хто йде до кінця. А починати судитись заново захочуть не всі: у когось вже є робота, комусь це вже просто не потрібно.