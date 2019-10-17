Какие последствия будет иметь решение ЕСПЧ по люстрированным чиновникам времен Януковича

Европейский суд по правам человека вынес решение о том, что увольнение украинских госслужащих на основании закона "Об очистки власти" привело к нарушению их прав.

Смогут ли чиновники после такого решения ЕСПЧ вернуться на свои должности? Об этом рассказал журналистке 24 канала адвокат, специалист по защите прав в ЕСПЧ Андрей Кристенко.

Суть решения ЕСПЧ

ЕСПЧ принял решение по заявлению Вячеслава Поляха, Дмитрия Басалаева, Александра Яся, Романа Якубовского и Сергея Бондаренко. Первых трех уволили по закону о люстрации в октябре 2014 года. Основанием стала работа на государственной службе в 2010-2012 годах, то есть во время правления бывшего президента Януковича. Четвертого заявителя уволили из-за несвоевременного представления заявления о люстрационной проверке, а пятый "обязан" своим увольнением должности второго секретаря райкома Коммунистической партии, которую он занимал в период до 1991 года.

Что такое люстрация?

Официальное название люстрации в Украине – Закон "Об очистке власти". Толчком для разработки закона в 2014 году стали последствия президентства Виктора Януковича. Закон определяет принципы проведения проверки госслужащих и должностных лиц органов местного самоуправления и запрещает занимать государственные должности в течение 5 и 10 лет определенным категориям физических лиц.

Актуально: Люстрация нарушила права украинских госслужащих: решение ЕСПЧ

В решении от 17 октября ЕСПЧ установил следующее: по делам трех первых заявителей признано нарушение статьи 6 (право на справедливый суд) Европейской конвенции по правам человека, в связи со слишком длительным рассмотрением дел на национальном уровне. А в отношении всех пяти заявителей суд увидел нарушение статьи 8 (право на уважение частной жизни) этой конвенции. Также суд определил, что Украина должна выплатить каждому из них по 5 тысяч евро на возмещение морального вреда. Первому заявителю суд еще приговорил 1500 евро и по 300 евро второму и пятому на возмещение судебных расходов.

Обращение Владимира Зеленского о люстрации смотрите здесь:

Суд установил, что право трех указанных заявителей на справедливый суд в течение разумного срока было нарушено, поскольку судебные процедуры по их увольнению длятся более 4,5 лет и до сих пор не завершены.

В то же время Европейский суд не ставил под сомнение, что в период пребывания у власти Януковича система государственной службы и демократического управления Украины предстала перед значительными вызовами. Однако, по мнению судей, люстрационный закон применяется к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более года во времена президентства Януковича, или на основании занятии должностей в партии до 1991 года .

Новации: Зеленский внес в Раду законопроект, который расширяет действие закона о люстрации

Поэтому судьи ЕСПЧ пришли к следующему выводу: закон "Об очистке власти" не берет во внимание личную роль, которую играли заявители, а также то, были ли они лично связаны с любой недемократической деятельностью в период правления Януковича. В этом смысле украинский закон отличается от процедур люстрации, введенных в других государствах, которые были целевыми и узко направленными.

Суть решения

Андрей Кристенко рассказывает, что к нему также обращалось много тех, кого уволили по закону о люстрации. По его информации, в суде еще рассматривается около 200 подобных заявлений. Назвать точную цифру эксперт не может, поскольку официальную статистику никто не ведет.



К адвокату Андрею Кристенко обращались люстрированные чиновники / Фото с Фейсбук

Возникает вопрос: на что рассчитывали те, кто обращался в ЕСПЧ? Кроме указанных нарушений они еще хотели, чтобы ЕСПЧ прописал в своем решении необходимость их восстановления в должностях. Как это было сделано по делу судьи Волкова. Правда, еще на этапе консультаций адвокат объяснял, что на подобное люстрированным чиновникам расчитывать не стоит. Максимум на что они могут рассчитывать – признание нарушений конвенции и небольшую компенсацию.

Предполагаю, что этим решением госслужащие немного недовольны. Ведь они заявляли, что должны получить возмещение материального ущерба и выставляли сумму примерно в 40-50 тысяч евро. А суд это требование не удовлетворил,

– отмечает Андрей Кристенко.

ЕСПЧ признал, что в некоторых заявителей еще не завершены суды на национальном уровне на получение этой компенсации. Поэтому ЕСПЧ не будет рассматривать этот вопрос, а дождется завершения рассмотрения дел в украинских судах.

Важно: Какие последствия может иметь отмена закона о люстрации и кто это инициировал

Таким образом, все люстрированные заявители, которые выигрывают в ЕСПЧ, в принципе имеют возможность обратиться в наши национальные суды, чтобы поднять вопрос о восстановлении на должностях.



В ЕСПЧ оценили закон о люстации / Фото https://pixabay.com

То есть ЕСПЧ не сказал о восстановлении этих людей на должностях. Однако наличие этого решения дает основания всем уволенным по закону о люстрации ставить вопрос о восстановлении на национальном уровне,

– объясняет адвокат.

Главное, что сказал ЕСПЧ – закон о люстрации некачественный. Об этом правозащитники говорили уже давно. Появляется ли у них возможность благодаря этому решению ЕСПЧ нарушать на национальном уровне вопрос о восстановлении на должностях? Да. Но им придется начинать всю судебную процедуру с самого начала. Таким образом, выигрывает тот, кто идет до конца. А начинать судиться заново захотят не все: у кого-то уже есть работа, кому-то это уже просто не нужно.