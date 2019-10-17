Люстрация нарушила права украинских госслужащих: решение ЕСПЧ

Увольнение в Украине государственных служащих на основании люстрации, то есть закона "Об очистке власти", привело к нарушению прав уволенных чиновников. Такое решение 17 октября принял Европейский суд по правам человека.

Дело "Полях и другие против Украины" касалась увольнения пяти госслужащих в соответствии с Законом "Об очистке власти", сообщает Укринформ со ссылкой на ЕСПЧ.

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ЕСПЧ единогласно установил по делу, что было нарушение статьи о праве на справедливый суд Европейской конвенции по правам человека в связи со слишком длительным рассмотрением дел трех первых заявителей на национальном уровне. Также имело место нарушение статьи о праве на уважение частной жизни Конвенции в отношении всех пяти заявителей.

Суд отметил, что было нарушено право трех заявителей на справедливый суд в течение разумного срока. Ведь судебные процедуры по увольнению заявителей уже идут более 4,5 года и до сих пор не завершены.

Что касается нарушения статьи о праве на уважение частной жизни, то ЕСПЧ не ставил под сомнение, что в период пребывания у власти экс-президента Виктора Януковича система государственной службы и демократического управления Украины предстала перед значительными вызовами.

Однако суд решил, что закон "Об очистке власти" применяется к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на госслужбе в течение более чем года во времена президентства Януковича, или на основании занятия должностей в партии до 1991 года.

Итак, закон "Об очистке власти" не учитывал личную роль, которую играли заявители, а также то, были ли они лично связаны с любой недемократической деятельностью в период правления Януковича.

ЕСПЧ постановил, что Украина должна выплатить каждому заявителю 5000 евро в возмещение морального вреда. Суд также приговорил 1500 евро первому заявителю и по 300 евро второму и пятому заявителям на каждого на возмещение судебных расходов.

Что такое люстрация?Официальное название люстрации в Украине – Закон "Об очистке власти". Толчком для разработки закона в 2014 году стали последствия президентства Виктора Януковича. Закон определяет принципы проведения проверки госслужащих и должностных лиц органов местного самоуправления и запрещает занимать государственные должности в течение 5 и 10 лет определенным категориям физических лиц.

Какова цель люстрации?

Недопущение к участию в управлении государственными делами лиц, которые своими решениями, действиями или бездействием осуществляли мероприятия (и/или способствовали их совершению), направленные на:

узурпацию власти экс-президентом Украины Виктором Януковичем, подрыв основ национальной безопасности и обороны Украины, противоправное нарушение прав и свобод человека.

Кто подлежит люстрации?

Закон запрещает занимать определенные должности в течение 10 лет тем, кто в период с 25 февраля 2010 года в 22 февраля 2014 года сроком свыше 1 года занимали определенные государственные должности. Аналогичный запрет действует в отношении тех, кто занимал указанные в законе должности менее 1 года, но включая период с 21 ноября 2013 по 22 февраля 2014, и не уволенных по собственному желанию.

Аналогичный запрет действует в отношении тех, кто занимал указанные в законе должности менее 1 года, но включая период с 21 ноября 2013 по 22 февраля 2014, и не уволенных по собственному желанию. Люстрации подлежат и те, кто занимали должности в Компартии СССР или одной из союзных республик, начиная от секретаря районного комитета и выше, в комсомольских организациях, работали в органах КГБ.

или одной из союзных республик, начиная от секретаря районного комитета и выше, в комсомольских организациях, работали в органах КГБ. Дополнительно люстрации подлежат ранее судимые чиновники и работники правоохранительных органов , которые сотрудничали с иностранными спецслужбами, призывали к нарушению территориальной целостности Украины или допустили нарушение прав и свобод человека, которые были признаны Европейским судом по правам человека.

, которые сотрудничали с иностранными спецслужбами, призывали к нарушению территориальной целостности Украины или допустили нарушение прав и свобод человека, которые были признаны Европейским судом по правам человека. Люстрации подлежат чиновники, которые подают недостоверную информацию об имуществе в декларациях о доходах, или стоимость имущества которых не соответствует уровню законных доходов за период пребывания в должности.

Сейчас в Верховной Раде зарегистрирован президентский законопроект о расширении действия люстрации на президента, министров, депутатов и других чиновников, занимающих должности с 23 февраля 2014 года.