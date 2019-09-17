Около сотни люстрированных прокуроров могут вернуться на должности, – СМИ

Среди числа люстрированных прокуроров, которые могут вернуть себе должности, – два бывших заместителя генпрокурора времен Виктора Януковича.

Как сообщил изданию LB.ua источник в судебной системе, еще с 2014 года часть исков была на рассмотрении суда. Однако процесс был приостановлен из-за ожидания решения Конституционного суда относительно закона о люстрации.

В частности могут восстановиться на должностях Юрий Демин и Михаил Гаврилюк, которые в свое время были заместителями генпрокурора Виктора Януковича. По информации СМИ, Юрий Демин является сыном экс-генпрокурора Михаила Потебенько и бывшим ректором Национальной академии прокуратуры.

Накануне Окружной административный суд города Киева вернул должности зампрокурора Харьковской области Дмитрию Кавуну и старшему прокурору отдела надзора за соблюдением законов о борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем Олегу Киперу. Они были люстрированы еще в 2014-м году. Суд постановил восстановить потерянную за это время заработную плату прокурорам, каждому – около миллиона гривен.

Что такое люстрация? Это очищение власти. Именно последствия правления экс-президента Украины Виктора Януковича стали толчком к разработке законопроекта "Об очистке власти" в 2014 году. Люстрация в Украине ставит целью не допустить к участию в управлении государственными делами бездействующих или отрицательных людей. А также тех, которые совершали неправомерные решения против народа.



Сейчас в Верховной Раде зарегистрирован президентский законопроект о расширении люстрации на президента, министров, депутатов и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года. Подробнее об этом – в материале 24 канала.