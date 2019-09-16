Люстрированные прокуроры времен Януковича восстановились и отсудили почти по миллиону гривен

Двух прокуроров, попавших под люстрацию в 2014 году, на должностях возобновил Окружной административный суд Киева. Соответствующие постановления появились в Едином реестре судебных решений 16 сентября.

Суд восстановил в должности заместителя прокурора Харьковской области Дмитрия Кавуна. Так же возобновился старший прокурор отдела надзора за соблюдением законов о борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем Олег Кипер. Обоих уволили в октябре 2014 года.

Читайте также: Суд восстановил люстрированного Голомшу в должности заместителя Генпрокурора

Более того - суд постановил выплатить восстановленным прокурорам заработную плату за все время "вынужденного прогула". Дмитрий Кавун получит 951 тысячу гривен, а Олег Кипер – 805 тысяч.



Интересная деталь: Кавун был советником Авакова на общественных началах / Фото RU:TV

Рассмотрение дела о восстановлении Кавуна останавливали 22 февраля 2015, а восстановили 5 сентября 2019. И уже 11 сентября приняли решение. Дело Кипера прекращали рассматривать в декабре 2014 года и восстановили – 29 августа. Его иск также удовлетворил суд 11 сентября.



А о дружбе Кипера и Кизя (заместитель генпрокурора) рассказывали "Схемы" / Фото "Политсовет"

Окружной админсуд Киева решил, что люстрация к обоим была безосновательно применена, так как их причастность к узурпации власти Януковичем не доказали. Поэтому суд обязал восстановить в должности, выплатить зарплаты и исключить обоих прокуроров из реестра люстрованих лиц Министерства юстиции.

Что такое люстрация?

Это очищение власти. Именно последствия правления экс-президента Украины Виктора Януковича стали толчком к разработке законопроекта "Об очистке власти" в 2014 году. Люстрация в Украине ставит целью не допустить к участию в управлении государственными делами бездействующих или отрицательных людей. А также тех, которые совершали неправомерные решения против народа.

Отметим, что в Верховной Раде зарегистрирован президентский законопроект о расширении люстрации на президента, министров, депутатов и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года. Подробнее об этом – в материале 24 канала.