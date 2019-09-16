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      Люстровані прокурори часів Януковича поновилися і відсудили майже по мільйону гривень

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      Люстрація, виявилося, має зворотну дію
      Люстрація, виявилося, має зворотну дію / 112.ua

      Двох прокурорів, що потрапили під люстрацію у 2014 році, на посадах поновив Окружний адміністративний суд Києва. Відповідні ухвали з'явилися у Єдиному реєстрі судових рішень 16 вересня.

      Суд поновив на посаді заступника прокурора Харківської області Дмитра Кавуна. Так само поновився старший прокурор відділу нагляду за додержанням законів про боротьбу з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Олег Кіпер. Обох звільнили у жовтні 2014 року.

      Читайте також: Суд поновив люстрованого Голомшу на посаді заступника Генпрокурора

      Ще ж і надто – суд ухвалив виплатити поновленим прокурорам заробітну плату за увесь час "вимушеного прогулу". Дмитро Кавун отримає 951 тисячу гривень, а Олег Кіпер – 805 тисяч.

      Кавун
      Цікава деталь: Кавун був радником Авакова на громадських засадах / Фото UA:TV

      Розгляд справи про поновлення Кавуна зупиняли 22 лютого 2015, а поновили 5 вересня 2019. І вже 11 вересня ухвалили рішення. Справу Кіпера припиняли розглядати в грудні 2014 року і відновили – 29 серпня. Його позов також задовольнив суд 11 вересня.

      Кіпер
      А про дружбу Кіпера та Кізя (заступник генпрокурора) розповідали "Схеми" / Фото "Політрада"

      Окружний адмінсуд Києва вирішив, що люстрація до обох була безпідставно застосована, бо їхню причетність до узурпації влади Януковичем не довели. Тому суд зобов'язав поновити на посадах, виплатити зарплати й виключити обох прокурорів з реєстру люстрованих осіб Міністерства юстиції.

      Що таке люстрація? Це очищення влади. Саме наслідки правління експрезидента України Віктора Януковича стали поштовхом до розробки законопроєкту "Про очищення влади" у 2014 році. Люстрація в Україні ставить за мету не допустити до участі в управлінні державними справами бездіяльних чи негативних осіб. А також тих, які скоювали неправомірні рішення проти народу.

      Зазначимо, що у Верховній Раді зареєстровано президентський законопроєкт про розширення люстрації на президента, міністрів, депутатів та інших чиновників, які обіймали посади з 23 лютого 2014 року. Детальніше про це – у матеріалі 24 каналу.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Люстрація ГПУ Окружний адміністративний суд Києва Судді
      Джерело: 24 канал
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