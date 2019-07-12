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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Зеленський вніс у Раду законопроект, який розширює дію закону про люстрацію

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      Зеленський вніс законопроект про розширення дії люстрації
      Зеленський вніс законопроект про розширення дії люстрації / President.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект, що розширює дію закону про люстрацію на низку посад і кандидатів на відповідні посади. Серед них – посади президента, місцевих і народних депутатів України. Усім їм буде заборонено обіймати важливі державні посади протягом 10 років.

      На сайті парламенту документ №10444 з’явився ввечері 11 липня разом із текстом законопроекту з правками до закону "Про очищення влади". Його вже скерували на розглід Комітету. 

      Читайте також: У Зеленського обіцяють люструвати навіть власну команду

      З ідеєю розширити дію люстрації Зеленський виступив 11 липня у відеозверненні. Президент анонсував, зо дія закону про очищення влади пошириться на президента, депутатів, міністрів та інших топ-чиновників, які займали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року.

      Які ще посади потраплять під люстрацію, згідно з законопроектом Зеленського?

      • президента України та кандидатів на цю посаду,
      • всіх народних депутатів (та кандидатів),
      • кандидатів у депутати Верховної Ради Криму, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад;
      • кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів та старост,
      • прем'єр-міністра та віце-прем'єрів,
      • голови Верховної Ради та заступників,
      • членів уряду,
      • генерального прокурора,
      • голови Служби безпеки,
      • голови Служби зовнішньої розвідки,
      • начальника Управління державної охорони,
      • керівника та заступників глави МВС,
      • начальника Генштабу – головнокомандувача ЗСУ;
      • голови Антимонопольного комітету,
      • голови Фонду держмайна,
      • голів Державної фіскальної служби і митниці,
      • секретаря Ради національної безпеки і оборони та заступників,
      • голови Адміністрації Президента,
      • керівника Державного управління справами,
      • керівництва оборонних підприємств,
      • голів Національного банку,
      • яленів Вищої ради юстиції, Вищої ради правосуддя (крім голови Верховного Суду), членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів,
      • керівників державних підприємств, товариств, що належать до сфери управління суб'єкта надання адміністративних послуг,
      • суддів, які одноосібно або в колегії прийняли рішення з допущенням порушень Конвенції про захист прав людини і основних свобод, констатованих у рішенні Європейського суду з прав людини.
      • голів Держтелекомрадіо та їхніх заступників,
      • голів і членів Нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг,
      • голів і членів Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах зв'язку та інформатизації,
      • голів і членів Нацкомісії ринків цінних паперів та фінансових послуг (Нацкомфінпослуг).

      При цьому законопроект передбачає виняток для тих, хто звільнилися з цих посад за власним бажанням.

      Відповідно до законопроекту, особа, яка підпадає під закон про люстрацію, також позбувається права займатися адвокатською діяльністю.

      Новина доповнюється…

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      Теги: Люстрація Новини України Новини політики Володимир Зеленський Законодавство Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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