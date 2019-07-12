Зеленський вніс у Раду законопроект, який розширює дію закону про люстрацію

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект, що розширює дію закону про люстрацію на низку посад і кандидатів на відповідні посади. Серед них – посади президента, місцевих і народних депутатів України. Усім їм буде заборонено обіймати важливі державні посади протягом 10 років.

На сайті парламенту документ №10444 з’явився ввечері 11 липня разом із текстом законопроекту з правками до закону "Про очищення влади". Його вже скерували на розглід Комітету.

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З ідеєю розширити дію люстрації Зеленський виступив 11 липня у відеозверненні. Президент анонсував, зо дія закону про очищення влади пошириться на президента, депутатів, міністрів та інших топ-чиновників, які займали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року.

Які ще посади потраплять під люстрацію, згідно з законопроектом Зеленського?

президента України та кандидатів на цю посаду,

всіх народних депутатів (та кандидатів),

кандидатів у депутати Верховної Ради Криму, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад;

кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів та старост,

прем'єр-міністра та віце-прем'єрів,

голови Верховної Ради та заступників,

членів уряду,

генерального прокурора,

голови Служби безпеки,

голови Служби зовнішньої розвідки,

начальника Управління державної охорони,

керівника та заступників глави МВС,

начальника Генштабу – головнокомандувача ЗСУ;

голови Антимонопольного комітету,

голови Фонду держмайна,

голів Державної фіскальної служби і митниці,

секретаря Ради національної безпеки і оборони та заступників,

голови Адміністрації Президента,

керівника Державного управління справами,

керівництва оборонних підприємств,

голів Національного банку,

яленів Вищої ради юстиції, Вищої ради правосуддя (крім голови Верховного Суду), членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів,

керівників державних підприємств, товариств, що належать до сфери управління суб'єкта надання адміністративних послуг,

суддів, які одноосібно або в колегії прийняли рішення з допущенням порушень Конвенції про захист прав людини і основних свобод, констатованих у рішенні Європейського суду з прав людини.

голів Держтелекомрадіо та їхніх заступників,

голів і членів Нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг,

голів і членів Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах зв'язку та інформатизації,

голів і членів Нацкомісії ринків цінних паперів та фінансових послуг (Нацкомфінпослуг).

При цьому законопроект передбачає виняток для тих, хто звільнилися з цих посад за власним бажанням.

Відповідно до законопроекту, особа, яка підпадає під закон про люстрацію, також позбувається права займатися адвокатською діяльністю.

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