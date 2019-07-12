Зеленський вніс у Раду законопроект, який розширює дію закону про люстрацію
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект, що розширює дію закону про люстрацію на низку посад і кандидатів на відповідні посади. Серед них – посади президента, місцевих і народних депутатів України. Усім їм буде заборонено обіймати важливі державні посади протягом 10 років.
На сайті парламенту документ №10444 з’явився ввечері 11 липня разом із текстом законопроекту з правками до закону "Про очищення влади". Його вже скерували на розглід Комітету.
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З ідеєю розширити дію люстрації Зеленський виступив 11 липня у відеозверненні. Президент анонсував, зо дія закону про очищення влади пошириться на президента, депутатів, міністрів та інших топ-чиновників, які займали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року.
Які ще посади потраплять під люстрацію, згідно з законопроектом Зеленського?
- президента України та кандидатів на цю посаду,
- всіх народних депутатів (та кандидатів),
- кандидатів у депутати Верховної Ради Криму, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад;
- кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів та старост,
- прем'єр-міністра та віце-прем'єрів,
- голови Верховної Ради та заступників,
- членів уряду,
- генерального прокурора,
- голови Служби безпеки,
- голови Служби зовнішньої розвідки,
- начальника Управління державної охорони,
- керівника та заступників глави МВС,
- начальника Генштабу – головнокомандувача ЗСУ;
- голови Антимонопольного комітету,
- голови Фонду держмайна,
- голів Державної фіскальної служби і митниці,
- секретаря Ради національної безпеки і оборони та заступників,
- голови Адміністрації Президента,
- керівника Державного управління справами,
- керівництва оборонних підприємств,
- голів Національного банку,
- яленів Вищої ради юстиції, Вищої ради правосуддя (крім голови Верховного Суду), членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів,
- керівників державних підприємств, товариств, що належать до сфери управління суб'єкта надання адміністративних послуг,
- суддів, які одноосібно або в колегії прийняли рішення з допущенням порушень Конвенції про захист прав людини і основних свобод, констатованих у рішенні Європейського суду з прав людини.
- голів Держтелекомрадіо та їхніх заступників,
- голів і членів Нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг,
- голів і членів Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах зв'язку та інформатизації,
- голів і членів Нацкомісії ринків цінних паперів та фінансових послуг (Нацкомфінпослуг).
При цьому законопроект передбачає виняток для тих, хто звільнилися з цих посад за власним бажанням.
Відповідно до законопроекту, особа, яка підпадає під закон про люстрацію, також позбувається права займатися адвокатською діяльністю.
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