Це доведення до абсурду, – політолог про заяву Зеленського щодо розширення люстрації

Законопроект Володимира Зеленського, який має розширити дію закону про очищення влади (люстрацію) на президента, депутатів, міністрів та інших топ-чиновників, які займали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року, є популістською заявою перед виборами. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог, глава центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Розширення люстрації: чи потрібно і до чого призведе

– Чи пов'язано це з виборами?

– Безумовно.

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– Це більш популістично?

– Я думаю що це передвиборний піар. Думаю, що елемент популізму в цьому випадку є. Гра на популярній темі люстрації. Я критично ставлюся, відразу скажу. При всьому при тому, що я достатньо позитивно ставлюся до президента Зеленського, цю ідею я не підтримую. Це доведення ідеї люстрації до абсурду.

– В 2014 році ідея люстрації виникла на Майдані як реакція на злочини режиму Януковича. Я прихильник того, щоб люстрація була на якихось змістовних засадах. Тоді ключовий критерій був злочини режиму Януковича. Хоча між іншим так і не доведені судом і вироками. От в чому проблема. Але хоча б Майдан був підставою для цього, ситуація, загибель людей на Майдані. Хоча протиріччя з конституційними нормами тут є.

– А якщо ми зараз ухвалюємо люстрацію для всіх людей – чому? На підставі чого? Тому що багато чесних, нормальних люлдей, багато тих. хто ризикував на Майдані, боровся проти режиму Януковича. А зараз їх на формальних засадах під люстрацію? Добре, а чому тоді ми не будемо проводити люстрацію часів Ющенка, Кучми?

Про Медведчука у Верховній Раді

– Бачимо що екс-регіонали за рейтингами вже 100% проходять у Раду. Ми розуміємо, хто туди пройде і з чим вони пройдуть. Наскільки впливовими вони можуть там бути, і чи будуть протягувати оці "гуманітарні" ідеї про статус російської мови та автономію?

– Заявляти будуть. Я думаю там проблема не в російській мові. До речі, російська мова зафіксована в законі, який був проголосований в 2014 році. Про особливий порядок місцевого самоврядування. Так що це є вже норма закону для цього регіону. Щодо інших ідей: прямі перемовини з сепаратистами, автономія для Донбасу – це ідея Медведчука. Так (просувати будуть – 24 канал). Читайте також: Чи впливають поїздки Медведчука, Бойка та Рабіновича до Росії на рейтинг партії – Але я скажу, який буде ефект – дуже суперечливий. Перше – вони опиняться в гетто, опозиційному гетто. Ніхто їх не буде брати в коаліцію. Вони будуть в меншості. Велика підозра і мій прогноз: біля Верховної Ради, в перший день роботи Верховної Ради і не тільки їх буде чекати "гаряча" зустріч, "дуже гаряча" зустріч. Комфортного життя Медведчуку у Верховній Раді і біля Верхоної Ради не буде. – Саме внаслідок такої активної піар-кампанії. Так, рейтинги розігнав. І в нас 12% не просто проросійських – пропутінських громадян. Розумієте? От в чому біда. Але це окрема тема. Він (Медведчук – 24 канал) розганяє ворожнечу і до себе, ненависть до себе. Тому він матиме великі проблеми. І я не впевнений, що він отримає посаду другого віце-спікера. Спроба може бути, але от саме активна критика, негатив до нього... Його можуть навіть не пропустити до Верховної Ради. Дивіться відео про Медведчука: Також про новий Виборчий кодекс

Верховна Рада в останній сесійний день своєї каденції проголосувала за новий Виборчий кодекс. Проте не варто плекати надій, що він змінить політичну культуру в Україні.