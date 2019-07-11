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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Телеканал новин 24 Програми Актуальне інтерв'ю
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Це доведення до абсурду, – політолог про заяву Зеленського щодо розширення люстрації

      Актуальне інтерв'ю 124 Читать новость на русском

      Законопроект Володимира Зеленського, який має розширити дію закону про очищення влади (люстрацію) на президента, депутатів, міністрів та інших топ-чиновників, які займали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року, є популістською заявою перед виборами. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог, глава центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

      Розширення люстрації: чи потрібно і до чого призведе

      – Чи пов'язано це з виборами?

      – Безумовно.

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      – Це більш популістично?

      – Я думаю що це передвиборний піар. Думаю, що елемент популізму в цьому випадку є. Гра на популярній темі люстрації. Я критично ставлюся, відразу скажу. При всьому при тому, що я достатньо позитивно ставлюся до президента Зеленського, цю ідею я не підтримую. Це доведення ідеї люстрації до абсурду.

      – В 2014 році ідея люстрації виникла на Майдані як реакція на злочини режиму Януковича. Я прихильник того, щоб люстрація була на якихось змістовних засадах. Тоді ключовий критерій був злочини режиму Януковича. Хоча між іншим так і не доведені судом і вироками. От в чому проблема. Але хоча б Майдан був підставою для цього, ситуація, загибель людей на Майдані. Хоча протиріччя з конституційними нормами тут є.

      – А якщо ми зараз ухвалюємо люстрацію для всіх людей – чому? На підставі чого? Тому що багато чесних, нормальних люлдей, багато тих. хто ризикував на Майдані, боровся проти режиму Януковича. А зараз їх на формальних засадах під люстрацію? Добре, а чому тоді ми не будемо проводити люстрацію часів Ющенка, Кучми?

      Про Медведчука у Верховній Раді

      – Бачимо що екс-регіонали за рейтингами вже 100% проходять у Раду. Ми розуміємо, хто туди пройде і з чим вони пройдуть. Наскільки впливовими вони можуть там бути, і чи будуть протягувати оці "гуманітарні" ідеї про статус російської мови та автономію?

      – Заявляти будуть. Я думаю там проблема не в російській мові. До речі, російська мова зафіксована в законі, який був проголосований в 2014 році. Про особливий порядок місцевого самоврядування. Так що це є вже норма закону для цього регіону. Щодо інших ідей: прямі перемовини з сепаратистами, автономія для Донбасу – це ідея Медведчука. Так (просувати будуть – 24 канал).

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      – Але я скажу, який буде ефект – дуже суперечливий. Перше – вони опиняться в гетто, опозиційному гетто. Ніхто їх не буде брати в коаліцію. Вони будуть в меншості. Велика підозра і мій прогноз: біля Верховної Ради, в перший день роботи Верховної Ради і не тільки їх буде чекати "гаряча" зустріч, "дуже гаряча" зустріч. Комфортного життя Медведчуку у Верховній Раді і біля Верхоної Ради не буде.

      – Саме внаслідок такої активної піар-кампанії. Так, рейтинги розігнав. І в нас 12% не просто проросійських – пропутінських громадян. Розумієте? От в чому біда. Але це окрема тема. Він (Медведчук – 24 канал) розганяє ворожнечу і до себе, ненависть до себе. Тому він матиме великі проблеми. І я не впевнений, що він отримає посаду другого віце-спікера. Спроба може бути, але от саме активна критика, негатив до нього... Його можуть навіть не пропустити до Верховної Ради.

      Дивіться відео про Медведчука:

      Також про новий Виборчий кодекс

      Верховна Рада в останній сесійний день своєї каденції проголосувала за новий Виборчий кодекс. Проте не варто плекати надій, що він змінить політичну культуру в Україні. 

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      За словами Володимира Фесенка, депутати навмисне відтермінували голосування за новий Виборчий кодекс. І якби не пошук компромісної формули, то могли б взагалі не проголосувати. Проте не треба мати ілюзій, що цей Виборчий кодекс і система кардинально змінить політичну еліту України.

      Що передбачає новий Виборчий Кодекс?Він змінює систему обрання депутатів до парламенту з 2023 року. Відтепер українці голосуватимуть не лише за назву партії, а й за конкретного кандидата в ній. Раніше Раду обирали за пропорційною системою з закритими партійними списками та на мажоритарних округах. Відтепер обиратимемо парламент за відкритими партійними списками з регіональними округами. В бюлетені буде лише 2 графи: "Номер партії, за яку віддаєте свій голос" та "Номер кандидата у народні депутати з партійного списку". У них треба буде записати порядковий номер партії та кандидата з неї.

      Політолог додав: є надії, що більше не буде корупції. Проте вона залишиться.

      У що вона може переформатуватися:

      1. Треба буде платити у виборчий фонд партії за те, щоб тебе поставили на твій округ та регіон.
      2. Мажоритарка також не скасовується, вона об’єднується з партійним принципом виборів.
      3. Будуть вибори по регіональним списках, але багатомандатних округах. Мажоритарка просто стане більшою. Зараз це одномандатний округ – 160 тисяч виборців, а буде один округ, наприклад Житомирська область. І перевагу матимуть ті кандидати, яких всі знають.

      Це буде ще один експеримент, як було з пропорційною системою. Краще буде чи гірше – подивимося на практиці,
      – наголосив Володимир Фесенко.

      "Що треба зробити і що не роблять – це кардинально обмежити політичну рекламу. От там є корупція і можливість для маніпуляцій. Зараз рекламують навіть не партійні списки. У нас деякі мажоритарники мають гроші, щоб рекламувати себе на центральному телебаченні", – зазначив політолог.

      Якщо ми порівняємо вибори в європейських країнах, то там немає таких білбордів з рекламою, як у нас. Мажоритарка само по собі не веде корупцію, тому що у США, Великобританії чи Франції також є така система виборів. Справа не в тому, як обирають, а яка політична культура та правила діють,
      – наголосив Володимир Фесенко.

      вибори у парламент
      Вибори у парламент 2019

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      Теги: Новини України Люстрація Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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