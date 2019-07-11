Це доведення до абсурду, – політолог про заяву Зеленського щодо розширення люстрації
Законопроект Володимира Зеленського, який має розширити дію закону про очищення влади (люстрацію) на президента, депутатів, міністрів та інших топ-чиновників, які займали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року, є популістською заявою перед виборами. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог, глава центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.
Розширення люстрації: чи потрібно і до чого призведе
– Чи пов'язано це з виборами?
– Безумовно.
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– Це більш популістично?
– Я думаю що це передвиборний піар. Думаю, що елемент популізму в цьому випадку є. Гра на популярній темі люстрації. Я критично ставлюся, відразу скажу. При всьому при тому, що я достатньо позитивно ставлюся до президента Зеленського, цю ідею я не підтримую. Це доведення ідеї люстрації до абсурду.
– В 2014 році ідея люстрації виникла на Майдані як реакція на злочини режиму Януковича. Я прихильник того, щоб люстрація була на якихось змістовних засадах. Тоді ключовий критерій був злочини режиму Януковича. Хоча між іншим так і не доведені судом і вироками. От в чому проблема. Але хоча б Майдан був підставою для цього, ситуація, загибель людей на Майдані. Хоча протиріччя з конституційними нормами тут є.
– А якщо ми зараз ухвалюємо люстрацію для всіх людей – чому? На підставі чого? Тому що багато чесних, нормальних люлдей, багато тих. хто ризикував на Майдані, боровся проти режиму Януковича. А зараз їх на формальних засадах під люстрацію? Добре, а чому тоді ми не будемо проводити люстрацію часів Ющенка, Кучми?
Про Медведчука у Верховній Раді
– Бачимо що екс-регіонали за рейтингами вже 100% проходять у Раду. Ми розуміємо, хто туди пройде і з чим вони пройдуть. Наскільки впливовими вони можуть там бути, і чи будуть протягувати оці "гуманітарні" ідеї про статус російської мови та автономію?
– Заявляти будуть. Я думаю там проблема не в російській мові. До речі, російська мова зафіксована в законі, який був проголосований в 2014 році. Про особливий порядок місцевого самоврядування. Так що це є вже норма закону для цього регіону. Щодо інших ідей: прямі перемовини з сепаратистами, автономія для Донбасу – це ідея Медведчука. Так (просувати будуть – 24 канал).
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– Але я скажу, який буде ефект – дуже суперечливий. Перше – вони опиняться в гетто, опозиційному гетто. Ніхто їх не буде брати в коаліцію. Вони будуть в меншості. Велика підозра і мій прогноз: біля Верховної Ради, в перший день роботи Верховної Ради і не тільки їх буде чекати "гаряча" зустріч, "дуже гаряча" зустріч. Комфортного життя Медведчуку у Верховній Раді і біля Верхоної Ради не буде.
– Саме внаслідок такої активної піар-кампанії. Так, рейтинги розігнав. І в нас 12% не просто проросійських – пропутінських громадян. Розумієте? От в чому біда. Але це окрема тема. Він (Медведчук – 24 канал) розганяє ворожнечу і до себе, ненависть до себе. Тому він матиме великі проблеми. І я не впевнений, що він отримає посаду другого віце-спікера. Спроба може бути, але от саме активна критика, негатив до нього... Його можуть навіть не пропустити до Верховної Ради.
Дивіться відео про Медведчука:
Також про новий Виборчий кодекс
Верховна Рада в останній сесійний день своєї каденції проголосувала за новий Виборчий кодекс. Проте не варто плекати надій, що він змінить політичну культуру в Україні.
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За словами Володимира Фесенка, депутати навмисне відтермінували голосування за новий Виборчий кодекс. І якби не пошук компромісної формули, то могли б взагалі не проголосувати. Проте не треба мати ілюзій, що цей Виборчий кодекс і система кардинально змінить політичну еліту України.
Що передбачає новий Виборчий Кодекс?Він змінює систему обрання депутатів до парламенту з 2023 року. Відтепер українці голосуватимуть не лише за назву партії, а й за конкретного кандидата в ній. Раніше Раду обирали за пропорційною системою з закритими партійними списками та на мажоритарних округах. Відтепер обиратимемо парламент за відкритими партійними списками з регіональними округами. В бюлетені буде лише 2 графи: "Номер партії, за яку віддаєте свій голос" та "Номер кандидата у народні депутати з партійного списку". У них треба буде записати порядковий номер партії та кандидата з неї.
Політолог додав: є надії, що більше не буде корупції. Проте вона залишиться.
У що вона може переформатуватися:
- Треба буде платити у виборчий фонд партії за те, щоб тебе поставили на твій округ та регіон.
- Мажоритарка також не скасовується, вона об’єднується з партійним принципом виборів.
- Будуть вибори по регіональним списках, але багатомандатних округах. Мажоритарка просто стане більшою. Зараз це одномандатний округ – 160 тисяч виборців, а буде один округ, наприклад Житомирська область. І перевагу матимуть ті кандидати, яких всі знають.
Це буде ще один експеримент, як було з пропорційною системою. Краще буде чи гірше – подивимося на практиці,
– наголосив Володимир Фесенко.
"Що треба зробити і що не роблять – це кардинально обмежити політичну рекламу. От там є корупція і можливість для маніпуляцій. Зараз рекламують навіть не партійні списки. У нас деякі мажоритарники мають гроші, щоб рекламувати себе на центральному телебаченні", – зазначив політолог.
Якщо ми порівняємо вибори в європейських країнах, то там немає таких білбордів з рекламою, як у нас. Мажоритарка само по собі не веде корупцію, тому що у США, Великобританії чи Франції також є така система виборів. Справа не в тому, як обирають, а яка політична культура та правила діють,
– наголосив Володимир Фесенко.
Вибори у парламент 2019