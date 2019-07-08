Новий Виборчий кодекс: за якими правилами українці обиратимуть владу

Цього тижня Верховна Рада має намір нарешті ухвалити Виборчий кодекс, який змінює систему обрання народних депутатів. Тож українці голосуватимуть не лише за назву партії, а й за конкретного кандидата в ній.

Партії більше не зможуть за мільйони продавати прохідні місця, а мажоритарники – засівати округи. Депутати більше не зможуть купити місця у списку або засіяти гречкою округ.

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Верховна Рада нарешті дозріла, аби змінити систему виборів народних депутатів.

На заміну пропорційній системі із закритим партійним списками та мажоритаркою прийдуть відкриті партійні списки з регіональними округами. Відтак замість понад двохсот одномандатних округів, буде 27 регіональних. У кожному окрузі партія формуватиме свій список кандидатів. І партія, і кандидати отримають свої порядкові номери, щоб виборці їх не забули, усі списки повісять в кожній кабінці.

В бюлетені буде лише дві графи: "Номер партії, за яку віддаєте свій голос" та "Номер кандидата у народні депутати з партійного списку". У них треба буде записати порядковий номер партії, та кандидата з неї. Якщо кандидат у народні депутати набере відповідну кількість голосів виборців, він зможе переміститися вверх по списку, або навпаки опуститися вниз.



Приклад бюлетеня за новим Виборчим кодексом

Депутатські мандати розподілятимуть пропорційно за результатами виборів. Чим більша підтримка партії, тим більше мандатів вона отримає. Місця у сесійній залі займуть ті кандидати, які отримали найбільшу підтримку в своєму регіоні.

Загальнонаціональна виборча квота забезпечує однакову ціну мандату і послаблює вплив адмінресурсу і підкупу,

– зазначив народний депутат, співавтор Виборчого кодексу Олександр Черненко.

Прохідний бар'єр знизиться з 5 до 4%, тому більше партій зможуть потрапити до парламенту. Але щоб система запрацювала, парламент має зібрати щонайменше 226 голосів на його підтримку.

Якщо народні депутати ухвалять проект Виборчого кодексу, то нові правила застосують на наступних парламентських виборах. А 21 липня ми обиратимемо Верховну Раду ще за старим законом: половина – закриті партійні списки, інша – на мажоритарних округах.

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"Багатьом депутатам немає чого втрачати, тому що вони очевидно не потрапляють до Верховної Ради. Тому їм абсолютно не важко проголосувати за цей Виборчий кодекс", – зазначив політолог Олексій Мінаков.

Виборчий кодекс був одним із пунктів коаліційної угоди у 2014 році, який не хотіли виконувати майже 5 років. Хоча більшість політичних сил, які прийшли до Верховної Ради на хвилі Майдану, обіцяли змінити виборчу систему. Попри те, що законопроект розробили ще у 2015 році, у першому читанні його ухвалили лише у листопаді 2017 року. І те під тиском громадськості.

Нардепи подали рекордну кількість поправок – 4,5 тисячі і цим затягнули розгляд ще на півтора роки. Але виборчий кодекс може стати фінальним акордом восьмого скликання Верховної Ради, адже це останній тиждень роботи нардепів.



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