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      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Чи варто надіятися на те, що президент знизить ціну на комуналку: пояснюємо, чому ні

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      До парламентських виборів залишилось менше двох тижнів і певно, дехто вважає, що президентські вибори більш важливі і не треба витрачати свій вихідний для походу на виборчу дільницю. Проте потрібно пам'ятати, що у нас парламентсько-президентська республіка.

      Повноваження Верховної Ради, як і президента, чітко прописані в Конституції.

      Читайте також: На які зміни у законодавстві готові піти партії заради правосуддя

      "Суть парламентсько-президентської форми в тому, що парламент має більше повноважень у формуванні виконавчої влади та навіть самої судової влади через закони", – сказав експерт Центру політико-правових реформ Денис Гартвіг.

      Нова Рада продовжуватиме ухвалювати нові правила життя. А ще формуватиме новий уряд і контролюватиме його діяльність. Скажімо, головний кошторис країни – бюджет – розробляють у Міністерстві фінансів, але затверджує його Рада.

      вибори верховна рада
      Завдання українського парламенту

      А хто ж відповідає за тарифи, які нам з вами обіцяють знизити перед кожними виборами, і президентськими, і парламентськими? Це прямі обв'язки НКРЄ – спеціальної комісії, що регулює сферу комунальних послуг.

      верховна рада повноваження
      Повноваження Верховної Ради

      Це нібито окремий автономний орган державної влади, але на нього може впливати президент і уряд. В принципі, на тарифну політику можна впливати через законодавство. Можна встановити законодавчі регулятивні норми, які будуть обмежувати тарифи,
      – зазначив політолог Володимир Фесенко.

      Що ж до війни, закінчення якої чекають виборці, то питання обороноздатності – прерогатива президента, адже він Верховний головнокомандувач. Проте наша Конституція і його зобов'язує погоджувати з Радою рішення про мобілізацію, оголошення стану війни і застосування армії.

      президент повноваження зеленський

      Повноваження президента України

      "Коли йдуть переговори про врегулювання конфлікту на Донбасі, це переговори в Мінську, то наша делегація в цій групі формується президентом. Коли став президентом Зеленський, відбулось її оновлення – повернувся Леонід Кучма. Якщо, наприклад, треба відповідно до мінських угод внести зміни до українського законодавства, то їх ухвалює Верховна Рада", – пояснив політолог Володимир Фесенко.

      Більше про те, за що відповідає кожна гілка влади в Україні – читайте тут.

      Отже, сфер, якими опікується парламент, набагато більше, ніж у президента. Тож від цих виборів залежить, як ми житимемо наступних 5 років. Президент саме через депутатів може втілювати свою політику. Та й то за умови, що в Раду пройде його партія.

      Наше населення більше акцентує увагу на президентських виборах, вважаючи, що президент наділений якимось нереальними повноваженнями, яких насправді немає. І очікує від президента дуже багато чого,
      – наголосив Денис Гартвіг.

      А от будівництво садочків, ремонт доріг – це компетенція місцевої влади, бо завдяки децентралізації більше коштів залишається в місцевих бюджетах.

      вибори до верховної ради позачерговві вибори
      Головні дати позачергових виборів до Ради

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      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Володимир Зеленський Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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