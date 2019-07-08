Чи варто надіятися на те, що президент знизить ціну на комуналку: пояснюємо, чому ні

До парламентських виборів залишилось менше двох тижнів і певно, дехто вважає, що президентські вибори більш важливі і не треба витрачати свій вихідний для походу на виборчу дільницю. Проте потрібно пам'ятати, що у нас парламентсько-президентська республіка.

Повноваження Верховної Ради, як і президента, чітко прописані в Конституції.

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"Суть парламентсько-президентської форми в тому, що парламент має більше повноважень у формуванні виконавчої влади та навіть самої судової влади через закони", – сказав експерт Центру політико-правових реформ Денис Гартвіг.

Нова Рада продовжуватиме ухвалювати нові правила життя. А ще формуватиме новий уряд і контролюватиме його діяльність. Скажімо, головний кошторис країни – бюджет – розробляють у Міністерстві фінансів, але затверджує його Рада.



Завдання українського парламенту

А хто ж відповідає за тарифи, які нам з вами обіцяють знизити перед кожними виборами, і президентськими, і парламентськими? Це прямі обв'язки НКРЄ – спеціальної комісії, що регулює сферу комунальних послуг.



Повноваження Верховної Ради

Це нібито окремий автономний орган державної влади, але на нього може впливати президент і уряд. В принципі, на тарифну політику можна впливати через законодавство. Можна встановити законодавчі регулятивні норми, які будуть обмежувати тарифи,

– зазначив політолог Володимир Фесенко.

Що ж до війни, закінчення якої чекають виборці, то питання обороноздатності – прерогатива президента, адже він Верховний головнокомандувач. Проте наша Конституція і його зобов'язує погоджувати з Радою рішення про мобілізацію, оголошення стану війни і застосування армії.

Повноваження президента України

"Коли йдуть переговори про врегулювання конфлікту на Донбасі, це переговори в Мінську, то наша делегація в цій групі формується президентом. Коли став президентом Зеленський, відбулось її оновлення – повернувся Леонід Кучма. Якщо, наприклад, треба відповідно до мінських угод внести зміни до українського законодавства, то їх ухвалює Верховна Рада", – пояснив політолог Володимир Фесенко.

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Отже, сфер, якими опікується парламент, набагато більше, ніж у президента. Тож від цих виборів залежить, як ми житимемо наступних 5 років. Президент саме через депутатів може втілювати свою політику. Та й то за умови, що в Раду пройде його партія.

Наше населення більше акцентує увагу на президентських виборах, вважаючи, що президент наділений якимось нереальними повноваженнями, яких насправді немає. І очікує від президента дуже багато чого,

– наголосив Денис Гартвіг.

А от будівництво садочків, ремонт доріг – це компетенція місцевої влади, бо завдяки децентралізації більше коштів залишається в місцевих бюджетах.



Головні дати позачергових виборів до Ради