На які зміни у законодавстві готові піти партії заради правосуддя

"Банка Чауса" дуже красномовно описує українське судочинство. Суддя намагався приховати хабар у банці, яку хотів закопати біля свого дому. Інші судді освячували свої справи грошима, ще інші самі порушували закони, засуджували активістів та допомагали своїм колегам уникнути покарання. Втім, зовсім скоро в Україні може все докорінно змінитися, адже наближаються вибори.

Саме через такі дії суддів та тотальну недовіру українців до судової системи після Революції Гідності стартувала судова реформа. Вона мала на меті очистити та оновити суддівські лави.

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Утім, цього так і не трапилось. Попри гучні заяви влади на своїх посадах залишились і судді Майдану, і судді-корупціонери, і судді, які самі мали проблеми з законом.

Зовсім скоро в Україні може все докорінно змінитися. До влади прийдуть нові політики, яким доведеться вирішувати старі проблеми, зокрема у сфері правосуддя. Тому ми, громадська організація "Центр UA" вирішили з’ясувати, на які законодавчі зміни готові піти партії, аби підвищити довіру українців до судової системи.

На які зміни в законодавстві готові піти партії?

Три з дванадцяти партій згадують у своїх програмах судову реформу. Партії "Європейська Солідарність" та "Українська стратегія" Гройсмана обіцяють довести розпочате до кінця – тобто завершити чинну судову реформу. У партії Порошенка навіть планують повністю перезавантажити суди. У Гройсмана роблять акцент на якісних механізмах досудового вирішення суперечок та запровадження електронного правосуддя.

"Громадянська позиція" визначила судову реформу як основу змін у країні. Якщо партія потрапить до парламенту, то обіцяє голосувати за покарання за злочини. Насамперед – покарання політиків і чиновників за принципом "вище посадове крісло – довший термін у в’язниці".

Інші партії про чинну судову реформу не говорять. Говорять про інше. 5 партій партій декларують кадрове перезавантаження судової системи. Серед них – "Слуга народу", "Голос", "Сила і честь", "Свобода" та "Радикальна партія". Зокрема, "Слуга народу" пропонує почати з голови та оновити Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів.



Політики обіцяють змінити судову систему

У партії "Голос" дещо загальні плани – хочуть заснувати реальне правосуддя в Україні та радикально боротимуться з корупційним призначеннями суддів і прокурорів. Однак, що конкретно партія планує робити – не уточнює. Також у планах партії реформа правничої освіти. Контролювати чистоту суддівського корпусу через прискіпливий кадровий відбір планує "Сила і честь".

А от радикали – за радикальні підходи. Хочуть "звільнити всіх старих прокурорів і суддів" попри те, що парламент не може цього зробити, бо судова гілка влади є незалежною.

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Зовсім інший підхід до кадрового очищення пропонує "Свобода". Партія хоче скасувати недоторканність суддів, що суперечить Конституції. Крім цього, у планах партії ухвалення закону про відкликання суддів. Лише 16% українців довіряють українським судам. Тому не дивно, що партії все ще сумніваються у неупередженості та незалежності судової системи.



Рейтинг партій станом на 24 червня 2019 року / Інфографіка 24 каналу

На думку партії "Слуга народу", слід посилити громадський контроль за судовою системою. Партія "Сила і честь" погоджується з цією думки, але хоче закріпити законодавчо контроль суддів через державні та громадські антикорупційні органи.

Також у планах президентської партії долучити громадян до роботи судочинства через інститути мирових суддів і суду присяжних. Крім цього, партія хоче зменшити судовий збір. Натомість у "Батьківщини" пропонують його взагалі скасувати й у такий спосіб забезпечити ширший доступ до правосуддя.

У планах партії "Опозиційна платформа – "За життя" забезпечити незалежність судової гілки влади, однак у партії не уточнюють, як саме досягнуть такої мети.

Ще дві партії – Об’єднання "Самопоміч" та "Опозиційний блок" про правосуддя у своїх програмах не писали. Так виглядає, що ця сфера не буде пріоритетною у їх парламентській діяльності. Аби вимагати від влади підзвітності, слід знати програмні обіцянки тих, хто владу формує. Тому перш ніж обрати свого фаворита, закликаємо перечитати програми партій.

Поінформований виборець – озброєний виборець. Тож голосуйте відповідально. Читайте аналіз програм партій від аналітиків "Центру UA" та користуйтесь інструментом порівняння програм за посиланням – Вибори-2019.



Як знайти партію у бюлетені

Цей відеоблог став можливим завдяки щедрій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з Міжнародного Розвитку (USAID). ГО "Центр UA" була відповідальна за зміст цього матеріалу, але він не обов'язково відображає погляди USAID або уряду США.