Верховний суд скасував повторне жеребкування партій

Верховний Суд України задовольнив апеляцію Центральної виборчої комісії. Суд скасував рішення Шостого апеляційного суду, який зобов'язував провести повторне жеребкування партій.

Секретар ЦВК Наталія Бернацька зазначила, що парламентські вибори таки відбудуться 21 липня 2019 року.

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Бернацька написала, що дуже хвилювалася.

Все ж таки є справедливість! Ми виграли Верховний (суд – ред. 24 канал),

– додала вона.

Наразі Верховний суд ще не опублікував рішення на офіційному сайті.

Напередодні Шостий апеляційний адміністративний суд вирішив провести пережеребкування партій. У ЦВК засудили це рішення та заявили, що неможливо буде своєчасно надрукувати потрібну кількість бюлетенів і доставити їх на дільниці. Тож парламентські вибори були під загрозою.

Окрім того 26 червня ЦВК уже провела жеребкування серед партій , зареєстрованих на позачергові парламентські вибори 2019 року. Тож усі партії отримали порядковий номер, за яким вони значитимуться у виборчому бюлетені в день голосування 21 липня. 30 червня ЦВК внесла партію "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" у бюлетень під номером 22.



26 червня ЦВК призначила партіям такі порядкові номери у виборчому бюлетені

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Коли відбудуться вибори до Верховної Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року. 24 травня в Україні офіційно розпочалася виборча кампанія з позачергових виборів народних депутатів.





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