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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      У Раду балотуються нардепи, які голосували за "диктаторські закони": список

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      Голосування в Раді за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року
      Голосування в Раді за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року / dt.ua

      На парламентські вибори до Ради болотуються 54 кандидати, які голосували за "диктаторскі закони" 16 січня 2014 року. Найбільше депутатів у списку "Опозиційного блоку".

      Депутати, які голосували за "диктаторські закони", балотуються від "Опозиційного блоку", "Опозиційної платформи – За життя", "Аграрної партії України", партії "Незалежність" та по одномандатних округах, повідомляє ВГО "Комітет виборців України".

      Важливо: Вибори можуть зірватися через пережеребкування, – ЦВК

      Депутати, які голосували за "диктаторські закони" у списку "Опозиційного блоку":

      Євгеній Мураєв (№1 у виборчому списку партії);

      Віталій Хомутиннік (№11);

      Євгеній Гєллєр (№12);

      Юрій Воропаєв (№13);

      Дмитро Добкін (№15);

      Тетяна Бахтеєва (№26);

      Олександр Долженков (№28)

      Депутати, які голосували за "диктаторські закони" у списку "Опозиційної платформи – За життя":

      Сергій Дунаєв (№9);

      Юлій Іоффе (№12);

      Юлія Льовочкіна (№21);

      Віталій Борт (№28);

      Юрій Мірошниченко (№41).

      Окрім того, за "диктаторські закони" у 2014 році проголосували по 1 депутату в списку "Аграрної партії України" – Михайло Поплавський (№1 у виборчому списку) та політичної партії "Незалежність" – Іван Ступак (№2 у виборчому списку).

      Інші 36 осіб балотуються по одномандатних округах – із них 27 шляхом самовисування у Харківській, Одеській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Рівненській та Херсонській областях.

      Самовисуванці, які голосували за "диктаторські закони":

      Струк Володимир Олексійович;
      Мошенський Валерій Захарович;
      Ківалов Сергій Васильович;
      Клімов Леонід Михайлович;
      Фурсін Іван Геннадійович;
      Барвіненко Віталій Дмитрович;
      Кіссе Антон Іванович;
      Деркач Андрій Леонідович;
      Молоток Ігор Федорович;
      Мисик Володимир Юрійович;
      Денисенко Анатолій Петрович;
      Фельдман Олександр Борисович;
      Гіршфельд Анатолій Мусійович;
      Калетнік Григорій Миколайович;
      Біловол Олександр Миколайович;
      Лабазюк Сергій Петрович;
      Бондар Віктор Васильович;
      Герега Олександр Володимирович;
      Бобов Геннадій Борисович;
      Попеску Іван Васильович;
      Рибаков Ігор Олександрович;
      Івахів Степан Петрович;
      Павлов Костянтин Юрійович;
      Мартовицький Артур Володимирович;
      Литвин Володимир Михайлович;
      Богуслаєв Вячеслав Олександрович;
      Балицький Євген Віталійович;
      Святаш Дмитро Володимирович;
      Сальдо Володимир Васильович;
      Опанащенко Михайло Володимирович;
      Кальцев Сергій Федорович;
      Бандуров Володимир Володимирович.

      Що таке "диктаторські закони"? Це пакет законів, ухвалених Верховною Радою з грубим порушенням регламенту і законодавчої процедури. Його гостро критикули. Закон підписав Віктор Янукович наступного дня 17 січня. Ці законодавчі акти обмежували права громадян, надавали органам державної влади більшу свободу дій у сфері покарання учасників акцій протесту і мали на меті криміналізувати опозицію та громадянське суспільство. Закони були прийняті під час Революції Гідності.

      Коли відбудуться вибори до Верховної Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні21 липня 2019 року. 24 травня в Україні офіційно розпочалася виборча кампанія з позачергових виборів народних депутатів.

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      Теги: Новини України Новини політики Віктор Янукович Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Євромайдан
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