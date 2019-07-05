У Раду балотуються нардепи, які голосували за "диктаторські закони": список

На парламентські вибори до Ради болотуються 54 кандидати, які голосували за "диктаторскі закони" 16 січня 2014 року. Найбільше депутатів у списку "Опозиційного блоку".

Депутати, які голосували за "диктаторські закони", балотуються від "Опозиційного блоку", "Опозиційної платформи – За життя", "Аграрної партії України", партії "Незалежність" та по одномандатних округах, повідомляє ВГО "Комітет виборців України".

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Депутати, які голосували за "диктаторські закони" у списку "Опозиційного блоку":

Євгеній Мураєв (№1 у виборчому списку партії);

Віталій Хомутиннік (№11);

Євгеній Гєллєр (№12);

Юрій Воропаєв (№13);

Дмитро Добкін (№15);

Тетяна Бахтеєва (№26);

Олександр Долженков (№28)

Депутати, які голосували за "диктаторські закони" у списку "Опозиційної платформи – За життя":

Сергій Дунаєв (№9);

Юлій Іоффе (№12);

Юлія Льовочкіна (№21);

Віталій Борт (№28);

Юрій Мірошниченко (№41).

Окрім того, за "диктаторські закони" у 2014 році проголосували по 1 депутату в списку "Аграрної партії України" – Михайло Поплавський (№1 у виборчому списку) та політичної партії "Незалежність" – Іван Ступак (№2 у виборчому списку).

Інші 36 осіб балотуються по одномандатних округах – із них 27 шляхом самовисування у Харківській, Одеській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Рівненській та Херсонській областях.

Самовисуванці, які голосували за "диктаторські закони":

Струк Володимир Олексійович;

Мошенський Валерій Захарович;

Ківалов Сергій Васильович;

Клімов Леонід Михайлович;

Фурсін Іван Геннадійович;

Барвіненко Віталій Дмитрович;

Кіссе Антон Іванович;

Деркач Андрій Леонідович;

Молоток Ігор Федорович;

Мисик Володимир Юрійович;

Денисенко Анатолій Петрович;

Фельдман Олександр Борисович;

Гіршфельд Анатолій Мусійович;

Калетнік Григорій Миколайович;

Біловол Олександр Миколайович;

Лабазюк Сергій Петрович;

Бондар Віктор Васильович;

Герега Олександр Володимирович;

Бобов Геннадій Борисович;

Попеску Іван Васильович;

Рибаков Ігор Олександрович;

Івахів Степан Петрович;

Павлов Костянтин Юрійович;

Мартовицький Артур Володимирович;

Литвин Володимир Михайлович;

Богуслаєв Вячеслав Олександрович;

Балицький Євген Віталійович;

Святаш Дмитро Володимирович;

Сальдо Володимир Васильович;

Опанащенко Михайло Володимирович;

Кальцев Сергій Федорович;

Бандуров Володимир Володимирович.

Що таке "диктаторські закони"? Це пакет законів, ухвалених Верховною Радою з грубим порушенням регламенту і законодавчої процедури. Його гостро критикули. Закон підписав Віктор Янукович наступного дня 17 січня. Ці законодавчі акти обмежували права громадян, надавали органам державної влади більшу свободу дій у сфері покарання учасників акцій протесту і мали на меті криміналізувати опозицію та громадянське суспільство. Закони були прийняті під час Революції Гідності.

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Рейтинг партій станом на 24 червня 2019 року / Інфографіка 24 каналу