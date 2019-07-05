Вибори можуть зірватися через пережеребкування, – ЦВК

Шостий апеляційний адміністративний суд вирішив провести пережеребкування партій. Якщо це відбудеться, то буде неможливо своєчасно надрукувати потрібну кількість бюлетенів і доставити їх на дільниці.

У Центральній виборчій комісії України наголосили, що не погоджуються з рішенням суду.

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У повідомленні ЦВК йдеться, що через нове жеребкування неможливо буде вчасного видрукувати необхідну кількості бюлетенів Державним підприємством "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів".

Також неможливо доставити бюлетені для проведення голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

За словами Сліпачук, наразі уже надруковано близько 5 мільйонів 200 бюлетенів. Рішення суду ЦВК буде оскаржувати.

26 червня ЦВК уже провела жеребкування серед партій, зареєстрованих на позачергові парламентські вибори 2019 року. Тож усі партії отримали порядковий номер, за яким вони значитимуться у виборчому бюлетені в день голосування 21 липня. Порядкові номери партій можуть змінитися ймовірно через реєстрацію ЦВК "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі.

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Аграрна партія України подала позов до суду 3 липня, про що повідомила на своєму сайті. Партія звернулася до суду з приводу надання Центральною виборчою комісією партії "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" номеру 22 у виборчому бюлетені без проведення жеребкування. 30 червня ЦВК внесла партію "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі" у бюлетень під номером 22.



ЦВК призначила партіям порядкові номери у виборчому бюлетені

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Рейтинг партій станом на 24 червня 2019 року / Інфографіка 24 каналу