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      Партії отримали порядкові номери у виборчому бюлетені

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      Партії, які будуть у бюлетені парламентських виборів, дізналися свої порядкові номери
      Партії, які будуть у бюлетені парламентських виборів, дізналися свої порядкові номери / Ілюстративне фото (Shutterstock)

      ЦВК провела жеребкування серед партій, зареєстрованих на позачергові парламентські вибори 2019 року. Таким чином політичні партії – учасники виборів отримали порядковий номер, за яким вони значитимуться у виборчому бюлетені в день голосування 21 липня.

      Центральна виборча комісія шляхом жеребкування призначила порядкові номери у виборчому бюлетені політичним партіям, зареєстрованим для участі у дострокових парламентських виборах.

      Читайте також: Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: кількість

      Перелік політичних партій, які будуть у бюлетені, та їхні порядкові номери:

      1. "Опозиційний блок"
      2. "Сила і честь"
      3. Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
      4. "Патріот"
      5. "Сила людей"
      6. "Опозиційна платформа – За життя"
      7. "Партія зелених України"
      8. "Всеукраїнське об'єднання "Факел"
      9. "Об'єднання "Самопоміч"
      10. "Європейська Солідарність"
      11. "Українська стратегія Гройсмана"
      12. "Громадянська позиція"
      13. "Соціальна справедливість"
      14. "Слуга народу"
      15. ​"Сила права"
      16. "Радикальна партія Олега Ляшка"
      17. "Партія Шарія"
      18. "Голос"
      19. "Незалежність"
      20. Аграрна партія України
      21. Всеукраїнське об'єднання "Свобода"

      ЦВК
      ЦВК призначила партіям порядкові номери у виборчому бюлетені

      Утім, порядкові номери партій можуть змінитися. Адже дві політичні партії подали позови до суду з вимогою зобов'язати ЦВК зареєструвати їх, попри попередню відмову. Мовиться про "Комуністичну партію України" та "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі. У разі ухвали судом рішення на користь якоїсь із партій або їх обидвох, ЦВК здійснюватиме повторне жеребкування.

      Коли відбудуться вибори до Верховної Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року. 24 травня в Україні офіційно розпочалася виборча кампанія з позачергових виборів народних депутатів. 

      Рейтинг
      Рейтинг партій станом на 24 червня 2019 року / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики ЦВК Парламентські вибори 2019 ВО "Свобода" Аграрна партія України Партія Голос Радикальна партія Слуга народу Громадянська позиція Партія Українська стратегія Європейська солідарність Самопоміч Партія Зелених України Опозиційна платформа За життя ВО Батьківщина Опозиційний блок Партія Сила і честь
      Джерело: 24 канал
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