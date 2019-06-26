ЦВК оскаржить рішення суду щодо реєстрації "Руху нових сил" Саакашвілі

Суд 25 червня зобов'язав ЦВК зареєструвати список кандидатів до Ради на виборах 2019 року від партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі. Однак Центральна виборча комісія має намір оскаржити це рішення.

Рішення суду не відповідає положенню Закону "Про політичні партії" – таку позицію на брифінгу 26 червня висловила голова ЦВК Тетяна Сліпачук. Про це повідомив "Інтерфакс".

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Відповідно до норм закону "Про політичні партії" "ЦВК здійснює певні методи контролю за політичними партіями під час виборчого процесу", пояснила Сліпачук. Однак, у будь-якому випадку, юридичну крапку у цій суперечці поставить Верховний Суд.

Загалом, за словами голови ЦВК, до Комісії є низка судових претензій – 32. З них 2 стосуються політичних партій – мовиться про "Комуністичну партію України" і "Рух нових сил".

В обох випадках ЦВК вважає свою позицію (щодо відмови у реєстрації – 24 канал) абсолютно законною і буде намагатися довести це в судових процесах. Але це буде мати вплив на інші стадії виборчого процесу,

– наголосила Сліпачук.

Адвокат Руслан Чорнолуцький, який представляє інтереси партії, заявив: "Після набуття чинності рішенням суду ЦВК зобов'язана виконати пункт 2 рішення суду, а саме: провести реєстрацію списку партії, реєстрацію мажоритарників, реєстрацію представника партії в ЦВК".

Про "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі та хто увійшов до списку партії – у матеріалі 24 каналу.



Саакашвілі й Україна – головні дати та події / Інфографіка 24 каналу

23 червня ЦВК відмовила в реєстрації кандидатам від партії "Рух нових сил" у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та висунутих в одномандатних виборчих округах. Мовляв, є зауваження до поданих документів, а з'їзд партії провели з порушенням статуту самої ж партії.