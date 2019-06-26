Суд скасував відмову ЦВК реєструвати "Рух нових сил" Саакашвілі на парламентські вибори

Центральна виборча комісія напередодні вирішила не реєструвати кандидатів у народні депутати від політичної партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі на позачергових парламентських виборах. Шостий апеляційний адміністративний суд Києва скасував цю відмову ЦВК, тож партія йде на вибори.

Міхеїл Саакашвілі повідомив, що суд підтримав партію.

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"Ми перемогли! Суд нас підтримав! Ми йдемо на вибори!", – написав Саакашвілі.

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ЦВК вирішила не реєструвати кандидатів у народні депутати від політичної партії "Рух нових сил" через розбіжності в датах. Мовляв, президент Володимир Зеленський підписав указ про дострокові вибори 21 травня 2019 року, відтак "розгляд 8 травня 2019 року на засіданні ради політичної партії "Рух нових сил" питань, пов’язаних з участю партії в позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, не міг бути здійснений".

Окрім того, у Комісії зазначили, що позачерговий з'їзд партії, який відбувся 10 червня і на якому затвердили виборчі списки, порушував вимоги статуту своєї ж партії. Лідер партії тоді вкрай обурився таким рішенням ЦВК.

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