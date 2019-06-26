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      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Суд скасував відмову ЦВК реєструвати "Рух нових сил" Саакашвілі на парламентські вибори

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      Суд скасував відмову ЦВК у реєстрації та дозволив йти на вибори "Руху нових сил" Саакашвілі
      Суд скасував відмову ЦВК у реєстрації та дозволив йти на вибори "Руху нових сил" Саакашвілі / Getty images

      Центральна виборча комісія напередодні вирішила не реєструвати кандидатів у народні депутати від політичної партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі на позачергових парламентських виборах. Шостий апеляційний адміністративний суд Києва скасував цю відмову ЦВК, тож партія йде на вибори.

      Міхеїл Саакашвілі повідомив, що суд підтримав партію.

      Хто увійшов до списку: "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі йде на парламентські вибори

      "Ми перемогли! Суд нас підтримав! Ми йдемо на вибори!", – написав Саакашвілі.

      Суд дозволив партії Саакашвілі йти на вибори: дивіться відео

      ЦВК вирішила не реєструвати кандидатів у народні депутати від політичної партії "Рух нових сил" через розбіжності в датах. Мовляв, президент Володимир Зеленський підписав указ про дострокові вибори 21 травня 2019 року, відтак "розгляд 8 травня 2019 року на засіданні ради політичної партії "Рух нових сил" питань, пов’язаних з участю партії в позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, не міг бути здійснений".

      Окрім того, у Комісії зазначили, що позачерговий з'їзд партії, який відбувся 10 червня і на якому затвердили виборчі списки, порушував вимоги статуту своєї ж партії. Лідер партії тоді вкрай обурився таким рішенням ЦВК.

      Важливо: Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 ЦВК Міхеїл Саакашвілі Судді Рух нових сил
      Джерело: 24 канал
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