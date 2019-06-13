"Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі йде на парламентські вибори: хто увійшов до списку
Партія "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі, який нещодавно повернувся до України, братиме участь у виборах до Верховної Ради. Список очолив сам Саакашвілі.
Другий у списку – Давид Сакварелідзе, третій – Олесь Доній.
Зазначимо, виборчі списки потрібно було подати до 10 червня. Тому наразі невідомо, чи ЦВК зареєструє "Рух нових сил".
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