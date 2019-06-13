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      "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі йде на парламентські вибори: хто увійшов до списку

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      "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі йде на парламентські вибори: хто увійшов до списку
      / 24 канал

      Партія "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі, який нещодавно повернувся до України, братиме участь у виборах до Верховної Ради. Список очолив сам Саакашвілі.

      Другий у списку – Давид Сакварелідзе, третій – Олесь Доній.

      Зазначимо, виборчі списки потрібно було подати до 10 червня. Тому наразі невідомо, чи ЦВК зареєструє "Рух нових сил".

      Новина доповнюється... 

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      Теги: Новини України Новини політики
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