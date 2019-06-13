"Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі йде на парламентські вибори: хто увійшов до списку

Партія "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі, який нещодавно повернувся до України, братиме участь у виборах до Верховної Ради. Список очолив сам Саакашвілі.

Другий у списку – Давид Сакварелідзе, третій – Олесь Доній. Зазначимо, виборчі списки потрібно було подати до 10 червня. Тому наразі невідомо, чи ЦВК зареєструє "Рух нових сил". Новина доповнюється...