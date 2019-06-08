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      Досить "вибирати з різних сортів ла*на": Саакашвілі та "Рух нових сил" ідуть на вибори до Ради

      1136 Читать новость на русском
      Саакашвілі йде до Ради
      Саакашвілі йде до Ради / 24 канал

      Міхеїл Саакашвілі заявив, що не може йти на компроміси – тому "Рух нових сил" йтиме до Верховної Ради самостійно.

      Колишній президент Грузії та екс-очільник Одеської області Михайло Саакашвілі заявив про участь партії "Руху нових сил" у позачергових виборах до Верховної ради, які відбудуться 21 липня 2019. Про це він повідомив у відеозверненні, яке розмістив на своїй сторінці у Facebook.

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      "Я хочу звернутися до усіх справжніх українських громадян. Так, у на ("Руху нових сил" – 24 канал) є проблеми з реєстрацією у певних регіонах, із збором грошей для заставу. Але я подивився на цих старих політиків, на до "договорняки", і дійшов висновку: треба йти на вибори самостійно", – сказав Саакашвілі.

      Ми повністю інакші. Відрізняємося і ідеями, і драйвом, і енергією. Ми не можемо йти на компроміси. Ми не можемо далі вибирати з різних сортів л**на,
      – заявив політик.

      І додав: "Разом з вами будемо складати список, йти на вибори і перемагати. Нам потрібні люди, здатні зробити щось круте для України".

      До слова, "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" – це українська політична партія, заснована Міхеілом Саакашвілі і зареєстрована Печерською райдержадміністрацією Києва 23 лютого 2017 року.

      Що відомо про Саакашвілі та його українське громадянство?28 травня президент Зеленський вніс зміни до указу Порошенка 2017 року. Цими змінами Міхеїлу Саакашвілі повернуто українське громадянство. Саакашвілі емоційно відреагував на цю новину та пообіцяв всіляко підтримувати Зеленського. Також політик додав, що в Україні і взагалі скрізь планує надалі боротися із корупцією, несправедливістю та олігархами.

      29 травня Саакашвілі повернувся в Україну. Особисто він не може брати участь у дострокових парламентських виборах у липні 2019 року, адже не проживав в Україні протягом останніх 5 років. Але партія "Рух нових сил Міхеїла Саакашвілі" – може. 

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Міхеїл Саакашвілі
      Джерело: 24 канал
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