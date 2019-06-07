Саакашвілі відмовився очолити партію "УДАР": коментар Кличка
Одразу кілька джерел наближених до Саакашвілі повідомили, що він відмовився від пропозиції мера Києва та лідера партії "УДАР" Віталія Кличка йти на вибори разом з його політичною силою.
Про це повідомили Telegram-канал "УП. Off the record" та журналістка Христина Бердинських у своєму Twitter.
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Схоже, що Саакашвілі таки не буде очолювати список Кличка. У будь-якому разі, про це говорять люди, які активно комунікують з Міхо. В оточенні Кличка натомість лише віджартовуються, мовляв, "а хіба він був з нами?". Деталі дізнаватимемося вже зранку,
– йдеться у повідомленні УП.
Журналістка Христина Бердинських також підтвердила цю інформацію.
Віталій Кличко у своєму Facebook прокоментував інформацію про відмову Міхеїла Саакашвілі стати головою партії "УДАР" та зазначив, що політичних планів він не змінить.
Читаю новини в ФБ щодо нашого союзу з Саакашвілі. Без емоцій: Я свій жест зробив,
– написав Кличко.
Мер Києва Віталій Кличко 4 червня заявив, що піде зі своєю партією "Удар" на дострокові вибори Верховної Ради і запропонував Міхеілу Саакашвілі стати головою партії.
Після такого кроку Міхеїл Саакашвілі подякував Віталію Кличку за пропозицію спільної участі у виборах. Він заявив, що вважає її прийнятною, однак, спершу необхідно очистити політсилу київського мера УДАР і лише після цього можна ухвалювати якісь конкретні рішення.