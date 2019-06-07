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      Саакашвілі відмовився очолити партію "УДАР": коментар Кличка

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      Міхеїл Саакашвілі та Віталій Кличко
      Міхеїл Саакашвілі та Віталій Кличко / Фото з відкритих джерел

      Одразу кілька джерел наближених до Саакашвілі повідомили, що він відмовився від пропозиції мера Києва та лідера партії "УДАР" Віталія Кличка йти на вибори разом з його політичною силою.

      Про це повідомили Telegram-канал "УП. Off the record" та журналістка Христина Бердинських у своєму Twitter.

      Читайте також: Повернення Саакашвілі: чому це вирок генпрокурору Луценку

      Схоже, що Саакашвілі таки не буде очолювати список Кличка. У будь-якому разі, про це говорять люди, які активно комунікують з Міхо. В оточенні Кличка натомість лише віджартовуються, мовляв, "а хіба він був з нами?". Деталі дізнаватимемося вже зранку, 
      – йдеться у повідомленні УП.

      Саакашвілі відмовив Кличку

      Журналістка Христина Бердинських також підтвердила цю інформацію.

      Віталій Кличко у своєму Facebook прокоментував інформацію про відмову Міхеїла Саакашвілі стати головою партії "УДАР" та зазначив, що політичних планів він не змінить.

      Читаю новини в ФБ щодо нашого союзу з Саакашвілі. Без емоцій: Я свій жест зробив,
      – написав Кличко.

      Мер Києва Віталій Кличко 4 червня заявив, що піде зі своєю партією "Удар" на дострокові вибори Верховної Ради і запропонував Міхеілу Саакашвілі стати головою партії.

      Після такого кроку Міхеїл Саакашвілі подякував Віталію Кличку за пропозицію спільної участі у виборах. Він заявив, що вважає її прийнятною, однак, спершу необхідно очистити політсилу київського мера УДАР і лише після цього можна ухвалювати якісь конкретні рішення.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Міхеїл Саакашвілі Віталій Кличко УДАР Парламентські вибори 2019
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