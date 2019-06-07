Саакашвілі відмовився очолити партію "УДАР": коментар Кличка

Одразу кілька джерел наближених до Саакашвілі повідомили, що він відмовився від пропозиції мера Києва та лідера партії "УДАР" Віталія Кличка йти на вибори разом з його політичною силою.

Про це повідомили Telegram-канал "УП. Off the record" та журналістка Христина Бердинських у своєму Twitter.

Читайте також: Повернення Саакашвілі: чому це вирок генпрокурору Луценку

Схоже, що Саакашвілі таки не буде очолювати список Кличка. У будь-якому разі, про це говорять люди, які активно комунікують з Міхо. В оточенні Кличка натомість лише віджартовуються, мовляв, "а хіба він був з нами?". Деталі дізнаватимемося вже зранку,

– йдеться у повідомленні УП.

Журналістка Христина Бердинських також підтвердила цю інформацію.

Михаил Саакашвили не согласился с предложением Кличко идти с УДАР на выборы — Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) 6 червня 2019 р.

Віталій Кличко у своєму Facebook прокоментував інформацію про відмову Міхеїла Саакашвілі стати головою партії "УДАР" та зазначив, що політичних планів він не змінить.

Читаю новини в ФБ щодо нашого союзу з Саакашвілі. Без емоцій: Я свій жест зробив,

– написав Кличко.

Мер Києва Віталій Кличко 4 червня заявив, що піде зі своєю партією "Удар" на дострокові вибори Верховної Ради і запропонував Міхеілу Саакашвілі стати головою партії.

Після такого кроку Міхеїл Саакашвілі подякував Віталію Кличку за пропозицію спільної участі у виборах. Він заявив, що вважає її прийнятною, однак, спершу необхідно очистити політсилу київського мера УДАР і лише після цього можна ухвалювати якісь конкретні рішення.