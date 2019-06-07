Сразу несколько источников приближенных к Саакашвили сообщили, что он отказался от предложения мэра Киева и лидера партии "УДАР" Виталия Кличко идти на выборы вместе с его политической силой.

Об этом сообщили Telegram канал "УП. Off the record" и журналистка Кристина Бердинских в своем Twitter.

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Похоже, что Саакашвили таки не будет возглавлять список Кличко. В любом случае, об этом говорят люди, которые активно общаются с Михо. В окружении Кличко взамен лишь отшучиваются, мол, "а разве он был с нами?». Детали узнавать уже утром,

– говорится в сообщении УП.

Журналистка Кристина Бердинских также подтвердила эту информацию.

Михаил Саакашвили не согласился с предложением Кличко идти с УДАР на выборы — Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) 6 червня 2019 р.

Виталий Кличко в своем Facebook прокомментировал информацию об отказе Михаила Саакашвили стать председателем партии "УДАР" и отметил, что политических планов он не изменит.

Читаю новости в ФБ по нашему союзу с Саакашвили. Без эмоций: Я свой жест сделал,

– написал Кличко.

Мэр Киева Виталий Кличко 4 июня, заявил, что пойдет со своей партией "Удар" на досрочные выборы Верховной Рады и предложил Саакашвили стать председателем партии.

После такого шага Михаил Саакашвили поблагодарил Виталия Кличко за предложение совместного участия в выборах. Он сказал, что считает его приемлемым, однако, сначала предложил очистить политсилу киевского мэра заявив, что "только после этого можно принимать какие-то конкретные решения".