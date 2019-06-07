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      Саакашвили отказался возглавить партию "УДАР", появился комментарий Кличко

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      Михаил Саакашвили и Виталий Кличко
      Михаил Саакашвили и Виталий Кличко / Фото из открытых источников

      Сразу несколько источников приближенных к Саакашвили сообщили, что он отказался от предложения мэра Киева и лидера партии "УДАР" Виталия Кличко идти на выборы вместе с его политической силой.

      Об этом сообщили Telegram канал "УП. Off the record" и журналистка Кристина Бердинских в своем Twitter.

      Читайте также: Возвращение Саакашвили: почему это приговор генпрокурору Луценко

      Похоже, что Саакашвили таки не будет возглавлять список Кличко. В любом случае, об этом говорят люди, которые активно общаются с Михо. В окружении Кличко взамен лишь отшучиваются, мол, "а разве он был с нами?». Детали узнавать уже утром,
      – говорится в сообщении УП.

      Саакашвілі відмовив Кличку

      Журналистка Кристина Бердинских также подтвердила эту информацию.

      Виталий Кличко в своем Facebook прокомментировал информацию об отказе Михаила Саакашвили стать председателем партии "УДАР" и отметил, что политических планов он не изменит.

      Читаю новости в ФБ по нашему союзу с Саакашвили. Без эмоций: Я свой жест сделал,
      – написал Кличко.

      Мэр Киева Виталий Кличко 4 июня, заявил, что пойдет со своей партией "Удар" на досрочные выборы Верховной Рады и предложил Саакашвили стать председателем партии.

      После такого шага Михаил Саакашвили поблагодарил Виталия Кличко за предложение совместного участия в выборах. Он сказал, что считает его приемлемым, однако, сначала предложил очистить политсилу киевского мэра заявив, что "только после этого можно принимать какие-то конкретные решения".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 УДАР Виталий Кличко Михаил Саакашвили
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