Саакашвили отреагировал на предложение Кличко пойти вместе на выборы

Михаил Саакашвили поблагодарил Виталия Кличко за предложение совместно принять участие в выборах, также он считает ее приемлемой. Правда, по его словам, сначала необходимо очистить политсилу киевского мэра УДАР и только после этого можно принимать какие-то конкретные решения. Кроме того, политик заявил, что если он откажется, тогда его "Движение новых сил" может вообще оказаться вне выборов.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко обратился к бывшему главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили и предложил ему пойти вместе с его партией УДАР на парламентские выборы. Кличко подчеркнул, что таким образом подставляет Саакашвили плечо помощи.

Читайте также: Выборы в Верховную Раду: какие партии проходят в парламент

УДАР идет на досрочные парламентские выборы. И предлагаю нашим партнерам пойти вместе. Я остаюсь лидером партии УДАР, а Михаилу Саакашвили предлагаю стать председателем партии. Убежден, что такой союз сможет удвоить усилия ради преобразований в стране,

– заявил киевский городской голова.

Сам Саакашвили воспринял такое предложение довольно положительно.

"Как вы знаете, у нашей партии "Движение новых сил" проблемы с регистрацией, что искусственно спровоцировало украинское Министерство юстиции во главе с "представителем бывшей банды" Петренко. И нам это мешает полноценно идти на парламентские выборы. И вот я обратился к разным политсилам с просьбой нам помочь, и откликнулось несколько партий, в частности мэр Киева и лидер партии УДАР Виталий Кличко предложил мне возглавить его политсилу и вместе пойти в парламент, сформировав общие списки и привлекая новых людей для достижения положительных результатов", – отметил он.

Правда, по мнению Саакашвили, если идти с УДАРом, то партию нужно менять фундаментально.

Во-первых, там есть много людей, которые до последнего момента были с Порошенко. Поэтому, если идти вместе, то надо избавиться от всех этих людей, которые до последней минуты лояльно служили Порошенко. Второе – там есть люди, которые являются связанными с коррупцией, и от них полностью надо отмежеваться, и более того, добиваться, чтобы они все попали в тюрьму. И это является важным условием для возобновления и объединения,

– отметил бывший глава Одесской ОГА.

При этом он добавил, да, Кличко находится в команде Порошенко, но последний ранее и сейчас – это две большие разницы. По мнению Саакашвили, бывший гарант сформировался как враг Украины и ее личная проблема.

"Поэтому, мне кажется, что в этих условиях, учитывая, что сам Виталий Кличко является настроенным открыто и там все же есть хорошие люди, это кажется хорошим вариантом. Второй вариант – если мы сейчас не соглашаемся на это предложение и мы не идем на эти выборы, тогда моя команда "Движения новых сил" вообще может оказаться вне выборов. Это тоже выбор", – отметил экс-украинский чиновник.

По его словам, сегодня президенту Зеленскому нужно помогать в парламенте и кадрами, а также активно участвовать в процессе, а не быть пассивными наблюдателями, поскольку "его успехи – это успехи Украины, если у него не получится, то не получится и в Украины" .

Читайте также: Зеленский впервые лично прокомментировал возвращение гражданства Саакашвили

В итоге он попросил поддержки и помощи у своих сторонников.

"Хочу услышать Ваше мнение, чтобы это не решалось в кулуарах, как обычно в междусобойчиках. Скажите мне, как будет лучше. Конечно, я послушаю все Ваши аргументы и очень быстро вместе с вами приму окончательное решение", – констатировал Саакашвили.

В заключение, экс-председатель Одесской ОГА поблагодарил Кличко за такое предложение и за поддержку, дал ему хорошую оценку как человеку и назвал давним другом.

Считаю его очень достойным человеком, потому что было много моментов, к примеру, когда Порошенко на него давил во время уличных протестов, чтобы Кличко делал нужные пятому президенту заявления. Когда меня лишили гражданства, он против этого выступил. Когда меня выкинули из страны, он был единственным из власти, кто выразил свою четкую позицию. Когда я был за границей, он все время добивался, чтобы я вернулся. И это конечно очень не нравилось Порошенко,

– говорит бывший украинский чиновник.

По его убеждению, в 2014 году среди всех тогдашних кандидатов в президенты, Кличко был едва ли не лучшим вариантом, но тот от участия в выборах отказался. Заметим, что ранее Саакашвили уже заявлял о поддержке Кличко на прошлых выборах президента. В частности, он отмечал, что был очень недоволен его отказом, и в итоге поддержал Юлию Тимошенко.

Кроме того, утверждает Саакашвили, Кличко является лучшим и самым эффективным мэром Киева в истории, даже несмотря на многочисленные проблемы столицы. Он добавляет, что нынешний киевский городской голова сделал очень много для города и изменил инфраструктуру в не одном районе.

После своего возвращения в Украину Михаил Саакашвили заявил, что бывшая украинская власть лишила его не только гражданства, а и своей партии – "Движение новых сил".

Нашли какого-то пьяницу на Оболони, у которого была нормальная украинская фамилия, но они ему ее изменили, и он стал Михаилом Саакашвили. Перерегистрировали нашу партию на его имя. И поэтому я и мои друзья все остались без партии,

– отмечал политик.

Впоследствии один из его ближайших соратников Давид Саквалеридзе заявил, что "Движение новых сил" однозначно будет участвовать в парламентских выборах.

"Мы как партия пойдем на эти выборы, и будем отстаивать ту философию и проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила. Тем более, у нас инфраструктура и люди остались, а регионы – скомплектованы и сформированы. Поэтому мы хотим и будем участвовать в этих выборах", – подчеркнул он.

Читайте также: Станет ли Саакашвили премьер-министром: в партии "Слуга народа" дали ответ

По его словам, участие в выборах сегодня – это не их желание, а обязательства перед избирателями, которые ждут от партии на каких-то последовательных шагов.

Что известно о партии "Движение новых сил"?Эту политсилу Саакашвили создал после того, как пятый украинский президент Петр Порошенко уволил его с должности председателя Одесской ОГА. 19 ноября 2016 года политик объявил о начале формирования команды. Для эффективности Саакашвили заручился поддержкой молодых, незапятнанных и менее харизматичных, чем он сам, людей. По схожей схеме он работал сначала в Грузии, а затем и в Одессе. В частности, в апреле 2017 года было объявлено об объединении партии с партией "Воля".



В феврале 2017 года Министерство юстиции зарегистрировало "Движение новых сил" как новую политическую партию. Впоследствии ее планировали переименовать в "Движение новых сил Михаила Саакашвили", однако, как утверждают представители политсилы, Министерство юстиции отказало им в этом.



По состоянию на июль 2017 года, в политсовет "Движения новых сил" входили Михаил Саакашвили, Юрий Деревянко, Давид Сакварелидзе и Ольга Галабала. Последняя была ее руководителем.



В 2017-2018 годах представители партии участвовали в протестах с целью добиться отставки правительства и импичмента президента под названием "Марш за импичмент".

Что касается самого Саакашвили то он, согласно закону, участие в выборах не может принимать даже в мажоритарном округе, поскольку из-за выдворения из Украины не жил на ее территории в течение последних пяти лет. Кроме того, в комментарии 24 каналу он отмечал, что пока не желает участвовать в выборах.

Следующие выборы в парламент будут внеочередными. Такое стало возможным из-за указа о роспуске Рады, который подписал новоизбранный президент Владимир Зеленский. Соответствующее голосование пройдет 21 июля 2019 года.



Основные даты парламентских выборов в Украине: инфографика 24 канала

Как Саакашвили вернули гражданство

28 мая Зеленский внес изменения в указ, который еще в 2017 году подписывал пятый украинский гарант Петр Порошенко. Согласно этим изменениям, бывшему главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвали возвращено украинское гражданство.

На следующий день бывший чиновник в украинском посольстве в Варшаве получил удостоверение личности на возвращение в Украину. После этого он поехал в аэропорт и отправился в Киев.

Прибыл Саакашвили в Украину вечером. Здесь его встретили не только журналисты, но и многочисленные поклонники. С представителями СМИ он еще и успел коротко пообщаться.

Читайте также: Саакашвили обратился к украинцам: главные цитаты

На известие о возвращении гражданства Саакашвили традиционно для себя отреагировал эмоционально. Также он пообещал всячески поддерживать Зеленского и добавил, что в Украине и вообще везде планирует в дальнейшем бороться с коррупцией, несправедливостью и олигархами.

Почему Саакашвили не пускали на территорию Украины

В июле 2017 года бывшего главу Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства. Это случилось, когда политик находился в Польше. После этого он незаконно пересек границу и вернулся в Украину. СМИ такой его шаг назвали "прорывом Саакашвили".

12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве. После этого его депортировали чартерным самолетом в Варшаву, откуда политик нелегально прибыл в Украину. Впоследствии ему запретили въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года.

В 2018 году Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности, которое дает право на проживание в ЕС.



Что связывает Саакашвили с Украиной: инфографика 24 канала

Возвращение Михаила Саакашвили: смотрите видео