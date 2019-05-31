Саакашвили призвал "вынести всех старых" из Рады, Кабмина и Банковой

Заменить всех старых политиков и чиновников молодыми и новыми и перенести все административные учреждения (парламент, правительство, президентскую администрацию) в совсем другое место – к этому призвал Михеил Саакашвили. По его мнению, это должно помочь президенту Владимиру Зеленскому привести Украину к успеху.

"Успех этого президента – это успех Украины", – сказал Саакашвили в эфире программы "Право на власть" 30 мая. И объяснил, что для этого нужно обязательного заменить политиков со старым мышлением людьми нового поколения.

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Одним из необходимых шагов Саакашвили назвал перенос президентской администрации. При этом недавно восстановленный в украинском гражданстве политик предупредил, что сразу появятся люди, которые скажут: "Нет, только не сейчас, нет денег, это не актуально" и прочее.

В пример Саакашвили привел ситуацию с парламентскими выборами, когда, по его словам, старые политики "выставляют ценники на 5 миллионов долларов, за которые можно купить проходное место в партийном списке". Между тем новые политики сами ищут новые лица.



Саакашвили и Украина: инфографика 24 канала

При этом Саакашвили отметил: "Поэтому даже студенты сейчас снимают видео и записывают интересные идеи. И этим студентам многие говорят, что они делают все напрасно, что электронная демократия невозможна. Так же и говорят, что строительство нового административного центра невозможно".

Мой вам совет: гоните в шею всех тех, кто говорит о невозможности. Нужны люди, которые будут говорить, что ничего невозможного нет. Надо вынести всех старых из этих зданий – Верховной Рады, ужасного Кабмина, Банковой – и сделать новый административный центр в совсем другом месте,

– заявил Саакашвили.

А дальше объяснил, почему это и финансово возможно, и для будущего страны важно.

Старые здания через электронный аукцион продать, а на вырученные деньги организовать новые. И сократить бюрократический аппарат минимум в три-четыре раза, сэкономить и на этом. И главное – привести в новые административные центры новых людей. С амбициями строить новую страну,

– сказал политик.

И делать это все, подчеркнул Саакашвили, надо прямо сейчас, ни в коем случае не слушая тех, кто говорит, что это не актуально. Ведь они только и ждут, чтобы у новых политиков зародились сомнения.

И тогда полетят ножи в спину, а мы уже это проходили,

– подытожил Саакашвили.

Эксклюзивное интервью Михеила Саакашвили 24 каналу: смотрите видео