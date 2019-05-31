01:14
31 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН АВАРИЯ СУДНА В БУДАПЕШТЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россияне не доверяют Путину. Летающее такси по-русски
      Вєсті Кремля
      22:10, 30 мая
      Вести.UA: Зачем Зеленский вернул Саакашвили. План по возвращению Януковича
      Вєсті.UA
      20:53, 30 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      19:46, 29 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 2
      Згадати все
      22:00, 29 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН АВАРИЯ СУДНА В БУДАПЕШТЕ

      Саакашвили призвал "вынести всех старых" из Рады, Кабмина и Банковой

      63 Читати новину українською
      Михеил Саакашвили выступил в программе "Право на власть" с громкими призывами
      Михеил Саакашвили выступил в программе "Право на власть" с громкими призывами / 24 канал

      Заменить всех старых политиков и чиновников молодыми и новыми и перенести все административные учреждения (парламент, правительство, президентскую администрацию) в совсем другое место – к этому призвал Михеил Саакашвили. По его мнению, это должно помочь президенту Владимиру Зеленскому привести Украину к успеху.

      "Успех этого президента – это успех Украины", – сказал Саакашвили в эфире программы "Право на власть" 30 мая. И объяснил, что для этого нужно обязательного заменить политиков со старым мышлением людьми нового поколения.

      Читайте также: Саакашвили о последней встрече лицом к лицу с Порошенко: Думали, что я его покусаю

      Одним из необходимых шагов Саакашвили назвал перенос президентской администрации. При этом недавно восстановленный в украинском гражданстве политик предупредил, что сразу появятся люди, которые скажут: "Нет, только не сейчас, нет денег, это не актуально" и прочее.

      В пример Саакашвили привел ситуацию с парламентскими выборами, когда, по его словам, старые политики "выставляют ценники на 5 миллионов долларов, за которые можно купить проходное место в партийном списке". Между тем новые политики сами ищут новые лица.

      Саакашвілі
      Саакашвили и Украина: инфографика 24 канала

      При этом Саакашвили отметил: "Поэтому даже студенты сейчас снимают видео и записывают интересные идеи. И этим студентам многие говорят, что они делают все напрасно, что электронная демократия невозможна. Так же и говорят, что строительство нового административного центра невозможно".

      Мой вам совет: гоните в шею всех тех, кто говорит о невозможности. Нужны люди, которые будут говорить, что ничего невозможного нет. Надо вынести всех старых из этих зданий – Верховной Рады, ужасного Кабмина, Банковой – и сделать новый административный центр в совсем другом месте,
      – заявил Саакашвили.

      А дальше объяснил, почему это и финансово возможно, и для будущего страны важно.

      Старые здания через электронный аукцион продать, а на вырученные деньги организовать новые. И сократить бюрократический аппарат минимум в три-четыре раза, сэкономить и на этом. И главное – привести в новые административные центры новых людей. С амбициями строить новую страну,
      – сказал политик.

      И делать это все, подчеркнул Саакашвили, надо прямо сейчас, ни в коем случае не слушая тех, кто говорит, что это не актуально. Ведь они только и ждут, чтобы у новых политиков зародились сомнения.

      И тогда полетят ножи в спину, а мы уже это проходили,
      – подытожил Саакашвили.

      Эксклюзивное интервью Михеила Саакашвили 24 каналу: смотрите видео

       

      blog_ava
      Украина – Нигерия: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по футболу U-20
      30 мая
      1380
      Теги: Новости Украины Новости политики Реформы Владимир Зеленский Михаил Саакашвили
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 30 мая: авиакатастрофа на Ровненщине и продолжение премьерства Гройсмана
      30 мая , 22:07 Главные новости 30 мая: авиакатастрофа на Ровненщине и продолжение премьерства Гройсмана
      418
      Марсианские пейзажи Каппадокии: фоторепортаж из воздушного шара
      30 мая , 22:01 Марсианские пейзажи Каппадокии: фоторепортаж из воздушного шара
      Олена Скачко 1328
      Надежность и экономия: на что нужно обратить внимание, покупая холодильник
      30 мая , 18:40 Надежность и экономия: на что нужно обратить внимание, покупая холодильник
      206
      Битва петиций на сайте АП: на что влияют и как это работает
      30 мая , 21:00 Битва петиций на сайте АП: на что влияют и как это работает
      Світлана Попова 207
      Цены на газ, наличные, парковки: что изменится в июне
      30 мая , 20:20 Цены на газ, наличные, парковки: что изменится в июне
      Яніна Ткачук 498
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук