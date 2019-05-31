00:43
31 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН АВАРІЯ СУДНА В БУДАПЕШТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіяни не довіряють Путіну. Літаюче таксі по-російськи
      Вєсті Кремля
      22:09, 30 травня
      Вєсті.UA: Навіщо Зеленському Саакашвілі. План по поверненню Януковича
      Вєсті.UA
      20:57, 30 травня
      Скільки заробляє олігарх Фірташ на заводі-гіганті та хто із чиновників йому допомагає
      ЦРУ
      09:02, 29 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 2
      Згадати все
      22:00, 29 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН АВАРІЯ СУДНА В БУДАПЕШТІ

      Саакашвілі закликав "винести всіх старих" з Ради, Кабміну і Банкової

      209 Читать новость на русском
      Міхеїл Саакашвілі виступив у програмі "Право на владу" з гучними закликами
      Міхеїл Саакашвілі виступив у програмі "Право на владу" з гучними закликами / 24 канал

      Замінити усіх старих політиків і чиновників на молодих та нових і перенести усі адміністративні установи (парламент, уряд, президентську адміністрацію) у зовсім інше місце – до цього закликав Міхеїл Саакашвілі. На його думку, це має допомогти президенту Володимиру Зеленському привести Україну до успіху.

      "Успіх цього президента – це успіх України", – сказав Саакашвілі в ефірі програми "Право на владу" 30 травня. І пояснив, що для цього потрібно обов'язкового замінити політиків зі старим мисленням на людей нового покоління.

      Читайте також: Саакашвілі про останню зустріч із Порошенком віч-на-віч: Думали, що я його покусаю

      Одним із необхідних кроків Саакашвілі назвав перенесення президентської адміністрації. При цьому нещодавно поновлений в українському громадянстві політик попередив, що одразу з'являться люди, які скажуть: "Ні, тільки не зараз, нема грошей, це не на часі" тощо.

      У приклад Саакашвілі навів ситуацію з парламентськими виборами, коли, за його словами, старі політики "виставляють цінники на 5 мільйонів доларів, за які можна купити прохідне місце у партійному списку". Натомість нові політики самі шукають нові обличчя.

      Саакашвілі
      Саакашвілі й Україна: інфографіка 24 каналу

      При цьому Саакашвілі зазначив: "Тож навіть студенти зараз знімають відео та записують цікаві ідеї. І цим студентам багато хто говорить, що вони роблять усе намарно, що електронна демократія неможлива. Так само і кажуть, що будівництво нового адміністративного центру неможливе".

      Моя вам порада: женіть у шию всіх тих, хто говорить про неможливість. Потрібні люди, які будуть говорити, що нічого неможливого немає. Треба винести усіх старих із цих будівель – Верховної Ради, жахливого Кабміну, Банкової – і зробити новий адміністративний центр у зовсім іншому місці,
      – заявив Саакашвілі.

      А далі пояснив, чому це і фінансово можливо, і для майбутнього країни важливо.

      Старі будівлі через електронний аукціон продати, а на вторговані гроші організувати нові. І скоротити бюрократичний апарат щонайменше у три-чотири рази, зекономити кошти й на цьому. І головне – привести у нові адміністративні центри нових людей. З амбіціями будувати нову країну,
      – сказав політик.

      І робити це все, наголосив Саакашвілі, треба просто зараз, в жодному разі не слухаючи тих, хто говорить, що це не на часі. Адже вони тільки й чекають, щоб у нових політиків зародилися сумніви.

      І тоді полетять ножі у спину, а ми вже це проходили,
      – підсумував Саакашвілі.

      Ексклюзивне інтерв'ю Міхеїла Саакашвілі 24 каналу: дивіться відео

       

      blog_ava
      Назвали причину смерті мільйонів людей до 2050 року
      30 травня
      4659
      Теги: Новини України Новини політики Міхеїл Саакашвілі Володимир Зеленський Реформи
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 30 травня: авіакатастрофа на Рівненщині та продовження прем'єрства Гройсмана
      30 травня , 22:07 Головні новини 30 травня: авіакатастрофа на Рівненщині та продовження прем'єрства Гройсмана
      2041
      Марсианские пейзажи Каппадокии: фоторепортаж из воздушного шара
      30 травня , 22:01 Марсианские пейзажи Каппадокии: фоторепортаж из воздушного шара
      Олена Скачко 1304
      Надійність та економія: на що потрібно звернути увагу, купуючи холодильник
      30 травня , 18:40 Надійність та економія: на що потрібно звернути увагу, купуючи холодильник
      1240
      Битва петицій на сайті АП: на що впливають і як це працює
      30 травня , 21:00 Битва петицій на сайті АП: на що впливають і як це працює
      Світлана Попова 902
      Ціни на газ, готівка, парковки: що зміниться у червні
      30 травня , 20:20 Ціни на газ, готівка, парковки: що зміниться у червні
      Яніна Ткачук 2232
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук