Саакашвілі закликав "винести всіх старих" з Ради, Кабміну і Банкової

Замінити усіх старих політиків і чиновників на молодих та нових і перенести усі адміністративні установи (парламент, уряд, президентську адміністрацію) у зовсім інше місце – до цього закликав Міхеїл Саакашвілі. На його думку, це має допомогти президенту Володимиру Зеленському привести Україну до успіху.

"Успіх цього президента – це успіх України", – сказав Саакашвілі в ефірі програми "Право на владу" 30 травня. І пояснив, що для цього потрібно обов'язкового замінити політиків зі старим мисленням на людей нового покоління.

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Одним із необхідних кроків Саакашвілі назвав перенесення президентської адміністрації. При цьому нещодавно поновлений в українському громадянстві політик попередив, що одразу з'являться люди, які скажуть: "Ні, тільки не зараз, нема грошей, це не на часі" тощо.

У приклад Саакашвілі навів ситуацію з парламентськими виборами, коли, за його словами, старі політики "виставляють цінники на 5 мільйонів доларів, за які можна купити прохідне місце у партійному списку". Натомість нові політики самі шукають нові обличчя.



Саакашвілі й Україна: інфографіка 24 каналу

При цьому Саакашвілі зазначив: "Тож навіть студенти зараз знімають відео та записують цікаві ідеї. І цим студентам багато хто говорить, що вони роблять усе намарно, що електронна демократія неможлива. Так само і кажуть, що будівництво нового адміністративного центру неможливе".

Моя вам порада: женіть у шию всіх тих, хто говорить про неможливість. Потрібні люди, які будуть говорити, що нічого неможливого немає. Треба винести усіх старих із цих будівель – Верховної Ради, жахливого Кабміну, Банкової – і зробити новий адміністративний центр у зовсім іншому місці,

– заявив Саакашвілі.

А далі пояснив, чому це і фінансово можливо, і для майбутнього країни важливо.

Старі будівлі через електронний аукціон продати, а на вторговані гроші організувати нові. І скоротити бюрократичний апарат щонайменше у три-чотири рази, зекономити кошти й на цьому. І головне – привести у нові адміністративні центри нових людей. З амбіціями будувати нову країну,

– сказав політик.

І робити це все, наголосив Саакашвілі, треба просто зараз, в жодному разі не слухаючи тих, хто говорить, що це не на часі. Адже вони тільки й чекають, щоб у нових політиків зародилися сумніви.

І тоді полетять ножі у спину, а ми вже це проходили,

– підсумував Саакашвілі.

Ексклюзивне інтерв'ю Міхеїла Саакашвілі 24 каналу: дивіться відео