Саакашвілі про останню зустріч віч-на-віч з Порошенком: Думали, що я його покусаю
Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі переконує, що нещодавно зустрічався з колишнім українським гарантом Петром Порошенком, і ця зустріч була дуже близькою. За його словами, сталося це на з'їзді Європейської народної партії.
Як зауважив політик у ефірі телеканалу "Наш", хоча у нього є особиста причина бути злим на Порошенка, але особистих образ немає.
Читайте також: Саакашвілі повертається: найцікавіші факти та курйози з біографії політика
Я його зустрічав зовсім нещодавно. Я був на з'їзді Європейської народної партії, оскільки я є лідером і почесним головою грузинської партії, а він – як лідер БПП. Ми зустрічалися в дуже закритому просторі, дуже близько, прямо обличчями зіткнулися. Знаєте, що я зробив? Просто пройшов повз. Охорона думала, що я його зараз покусаю – вони розгубилися та зайняли периметр. А я просто пройшов,
– зазначив Саакашвілі.
За словами колишнього очільника Одеської ОДА, помста є нецікавою для нього. Крім того, Порошенко "зробив набагато гірше іншим".
Також Саакашвілі вважає, що Порошенко "за старими правилами" може перехитрити кого завгодно, однак після зміни системи він став "беззубим". Як приклад Саакашвілі навів розгубленість Порошенка під час дебатів із Зеленським.
На переконання директора соціологічної служби "Український барометр" Віктора Небоженка, а повернення Саакашвілі громадянства України – несиметрична відповідь команди Зеленського команді Порошенка. За його словами, основною палицею Порошенка, яка битиме Зеленського в особистісному плані, буде лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко, який втратив фінансове забезпечення Ахметова.
Ляшко регулярно та жорстоко критикуватиме Зеленського. Тому з-за кордону виписано Саакашвілі, який теж за словом в кишеню не лізе та не церемониться. Його завдання – приватне побиття та образа Порошенка. Битва буде сильною. Порошенко та Саакашвілі добре знають один одного,
– прокоментував він у коментарі 24 каналу.
Як Саакашвілі повернули громадянство і що він робитиме в Україні
28 травня Зеленський вніс зміни до указу, який ще у 2017 році підписував п’ятий український гарант Петро Порошенко. Відповідно до цих змін, колишньому очільнику Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвалі повернуто українське громадянство.
Саакашвілі емоційно відреагував на цю новину та пообіцяв всіляко підтримувати Зеленського. Також політик додав, що в Україні і взагалі скрізь планує надалі боротися із корупцією, несправедливістю та олігархами.
Проте, він не може брати участь у дострокових парламентських виборах у липні 2019 року, адже не проживає в Україні протягом останніх 5 років.
Сам Саакшвілі був лідером партії "Рух нових сил Міхеїла Саакашвілі". 28 травня він розповів, що колишня українська влада, зокрема міністр юстиції Павло Петренко, нібито позбавили його власної політсили. Зокрема, партію перереєстрували на чоловіка з іменем Михайло Саакашвілі.
Читайте також: Саакашвілі повернувся: що робитиме амбітний політик і кому це вигідно?
Чому Саакашвілі не впускали на територію України
У липні 2017 року колишнього очільника Одещини Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства. Це трапилось, коли політик перебував у Польщі. Після цього він незаконно перетнув кордон та повернувся до України. ЗМІ такий його крок нарекли "проривом Саакашвілі".
12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в Києві. Після цього його депортували чартерним літаком до Варшави, звідки політик нелегально прибув до України. Згодом йому заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року.
У 2018 році Саакашвілі отримав у Нідерландах посвідчення особи, що дає право на проживання в ЄС. Завдяки ньому він пересувається по всьому світу. Цим же він скористається й для повернення в Україну.
Що пов'язує Саакашвілі з Україною: інфографіка 24 каналу
Повернення Міхеїла Саакашвілі: дивіться відео
останні заяви міхеїла саакашвілі:
-
-
-
29 трав 2019Саакашвілі звернувся до українців: головні цитати
-
-
-