Саакашвілі про останню зустріч віч-на-віч з Порошенком: Думали, що я його покусаю

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі переконує, що нещодавно зустрічався з колишнім українським гарантом Петром Порошенком, і ця зустріч була дуже близькою. За його словами, сталося це на з'їзді Європейської народної партії.

Як зауважив політик у ефірі телеканалу "Наш", хоча у нього є особиста причина бути злим на Порошенка, але особистих образ немає.

Читайте також: Саакашвілі повертається: найцікавіші факти та курйози з біографії політика

Я його зустрічав зовсім нещодавно. Я був на з'їзді Європейської народної партії, оскільки я є лідером і почесним головою грузинської партії, а він – як лідер БПП. Ми зустрічалися в дуже закритому просторі, дуже близько, прямо обличчями зіткнулися. Знаєте, що я зробив? Просто пройшов повз. Охорона думала, що я його зараз покусаю – вони розгубилися та зайняли периметр. А я просто пройшов,

– зазначив Саакашвілі.

За словами колишнього очільника Одеської ОДА, помста є нецікавою для нього. Крім того, Порошенко "зробив набагато гірше іншим".

Також Саакашвілі вважає, що Порошенко "за старими правилами" може перехитрити кого завгодно, однак після зміни системи він став "беззубим". Як приклад Саакашвілі навів розгубленість Порошенка під час дебатів із Зеленським.

На переконання директора соціологічної служби "Український барометр" Віктора Небоженка, а повернення Саакашвілі громадянства України – несиметрична відповідь команди Зеленського команді Порошенка. За його словами, основною палицею Порошенка, яка битиме Зеленського в особистісному плані, буде лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко, який втратив фінансове забезпечення Ахметова.

Ляшко регулярно та жорстоко критикуватиме Зеленського. Тому з-за кордону виписано Саакашвілі, який теж за словом в кишеню не лізе та не церемониться. Його завдання – приватне побиття та образа Порошенка. Битва буде сильною. Порошенко та Саакашвілі добре знають один одного,

– прокоментував він у коментарі 24 каналу.

Як Саакашвілі повернули громадянство і що він робитиме в Україні

28 травня Зеленський вніс зміни до указу, який ще у 2017 році підписував п’ятий український гарант Петро Порошенко. Відповідно до цих змін, колишньому очільнику Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвалі повернуто українське громадянство.

Саакашвілі емоційно відреагував на цю новину та пообіцяв всіляко підтримувати Зеленського. Також політик додав, що в Україні і взагалі скрізь планує надалі боротися із корупцією, несправедливістю та олігархами.

Проте, він не може брати участь у дострокових парламентських виборах у липні 2019 року, адже не проживає в Україні протягом останніх 5 років.