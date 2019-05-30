Приїзд Саакашвілі – несиметрична відповідь Зеленського Порошенку, – експерт

Повернення Саакашвілі громадянства України – несиметрична відповідь команди Зеленського команді Порошенка.

Таку думку 24 каналу висловив директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

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Зокрема, говорить політолог, основною палицею Порошенка, яка битиме Зеленського в особистісному плані, буде Ляшко, який втратив фінансове забезпечення Ахметова.

Ляшко регулярно і жорстоко критикуватиме Зеленського. Тому з-за кордону виписаний Саакашвілі, який теж за словом в кишеню не лізе і не церемониться. Його завдання – приватне побиття і образа Порошенка,

– вважає Віктор Небоженко.

За його словами, битва буде сильною. Порошенко і Саакашвілі добре знають один одного. У них була інтрига проти Коломойського, а потім проти міністра внутрішніх справ Авакова. За рік Саакашвілі може сильно потоптатися по головах оточення Порошенка: нардепа Кононенка, екс-заступника секретаря РНБО Гладковського-Свинарчука, який фігурує у справі корупції в "Укроборонпромі". І самого Порошенка.

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Як зауважує Віктор Небоженко, Саакашвілі не стане прем’єром після парламентських виборів. Главі уряду треба вести переговори з МВФ про виплату боргів і нову програму співпраці. І щось робити з тарифами. За його словами, якщо тарифи в зв'язку з формуванням енергоринку підвищаться, то це дуже негативно вплине на рейтинги Зеленського. А Саакашвілі ці проблеми не вирішить.

На його думку, до нового року Саакашвілі ще гратиме в критику Порошенка. Якщо Порошенко швидко впаде, то тоді у команди Зеленського буде велика проблема – що робити з розбурханим Саакашвілі.

Чи вимагатиме Саакашвілі офіційної посади або відіграватиме історичну місію – звільнення України від пут Порошенка? Що робити з грузинської групою бізнесменів, політиків і прокурорів, які сподіваються, що приїзд Саакашвілі дасть їм друге дихання? Ось ці проблеми стоять перед Зеленським,

– переконаний Віктор Небоженко.

Чому Саакашвілі не впускали на територію України?У липні 2017 року колишнього очільника Одещини Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства. Це трапилось, коли політик перебував у Польщі. Після цього він незаконно перетнув кордон та повернувся до України. ЗМІ такий його крок нарекли "проривом Саакашвілі".



12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в Києві. Після цього його депортували чартерним літаком до Варшави, звідки політик нелегально прибув до України. Згодом йому заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року.



28 травня Президент України Володимир Зеленський повернув українське громадянство Міхеїлу Саакашвілі.

Саакашвілі про повернення громадянства України: відео