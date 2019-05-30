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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Приїзд Саакашвілі – несиметрична відповідь Зеленського Порошенку, – експерт

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      Чому Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України?
      Чому Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України? / 24 канал

      Повернення Саакашвілі громадянства України – несиметрична відповідь команди Зеленського команді Порошенка.

      Таку думку 24 каналу висловив директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

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      Зокрема, говорить політолог, основною палицею Порошенка, яка битиме Зеленського в особистісному плані, буде Ляшко, який втратив фінансове забезпечення Ахметова.

      Ляшко регулярно і жорстоко критикуватиме Зеленського. Тому з-за кордону виписаний Саакашвілі, який теж за словом в кишеню не лізе і не церемониться. Його завдання – приватне побиття і образа Порошенка,
      – вважає Віктор Небоженко.

      За його словами, битва буде сильною. Порошенко і Саакашвілі добре знають один одного. У них була інтрига проти Коломойського, а потім проти міністра внутрішніх справ Авакова. За рік Саакашвілі може сильно потоптатися по головах оточення Порошенка: нардепа Кононенка, екс-заступника секретаря РНБО Гладковського-Свинарчука, який фігурує у справі корупції в "Укроборонпромі". І самого Порошенка.

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      Як зауважує Віктор Небоженко, Саакашвілі не стане прем’єром після парламентських виборів. Главі уряду треба вести переговори з МВФ про виплату боргів і нову програму співпраці. І щось робити з тарифами. За його словами, якщо тарифи в зв'язку з формуванням енергоринку підвищаться, то це дуже негативно вплине на рейтинги Зеленського. А Саакашвілі ці проблеми не вирішить.

      На його думку, до нового року Саакашвілі ще гратиме в критику Порошенка. Якщо Порошенко швидко впаде, то тоді у команди Зеленського буде велика проблема – що робити з розбурханим Саакашвілі.

      Чи вимагатиме Саакашвілі офіційної посади або відіграватиме історичну місію – звільнення України від пут Порошенка? Що робити з грузинської групою бізнесменів, політиків і прокурорів, які сподіваються, що приїзд Саакашвілі дасть їм друге дихання? Ось ці проблеми стоять перед Зеленським,
      – переконаний Віктор Небоженко.

      Чому Саакашвілі не впускали на територію України?У липні 2017 року колишнього очільника Одещини Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства. Це трапилось, коли політик перебував у Польщі. Після цього він незаконно перетнув кордон та повернувся до України. ЗМІ такий його крок нарекли "проривом Саакашвілі".

      12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в Києві. Після цього його депортували чартерним літаком до Варшави, звідки політик нелегально прибув до України. Згодом йому заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року.

      28 травня Президент України Володимир Зеленський повернув українське громадянство Міхеїлу Саакашвілі.

      Саакашвілі

      Саакашвілі про повернення громадянства України: відео

       

      blog_ava
      Яку процедуру імпічменту пропонує президент Зеленський
      сьогодні
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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Міхеїл Саакашвілі Петро Порошенко Саакашвілі повернули українське громадянство Олег Ляшко
      Джерело: 24 канал
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