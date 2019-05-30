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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Приезд Саакашвили – несимметричный ответ Зеленского Порошенко, – эксперт

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      Почему Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины?
      Почему Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины? / 24 канал

      Возвращение Саакашвили гражданства Украины – несимметричный ответ команды Зеленского команде Порошенко.

      Такое мнение 24 каналу высказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

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      В частности, говорит политолог, основной палкой Порошенко, которая будет бить Зеленского в личностном плане, будет Ляшко, который потерял финансовое обеспечение Ахметова.

      Ляшко регулярно и жестоко будет критиковать Зеленского. Поэтому из-за границы выписан Саакашвили, который тоже за словом в карман не лезет и не церемонится. Его задача – частное избиение и оскорбление Порошенко,
      – считает Виктор Небоженко.

      По его словам, битва будет сильной. Порошенко и Саакашвили хорошо знают друг друга. У них была интрига против Коломойского, а затем против министра внутренних дел Авакова. За год Саакашвили может сильно потоптаться по головам окружения Порошенко: нардепа Кононенко, экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского-Свинарчука, который фигурирует в деле о коррупции в "Укроборонпроме". И самого Порошенко.

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      Как отмечает Виктор Небоженко, Саакашвили не станет премьером после парламентских выборов. Главе правительства надо вести переговоры с МВФ о выплате долгов и новой программе сотрудничества. И что-то делать с тарифами. По его словам, если тарифы в связи с формированием энергорынка повысятся, то это очень негативно повлияет на рейтинги Зеленского. А Саакашвили эти проблемы не решит.

      По его мнению, до нового года Саакашвили еще будет играть в критику Порошенко. Если Порошенко быстро упадет, то тогда у команды Зеленского будет большая проблема – что делать с разбушевавшимся Саакашвили.

      Потребует ли Саакашвили официальной должности или будет отыгрывать историческую миссию – освобождение Украины от пут Порошенко? Что делать с грузинской группой бизнесменов, политиков и прокуроров, которые надеются, что приезд Саакашвили даст им второе дыхание? Вот эти проблемы стоят перед Зеленским,
      – убежден Виктор Небоженко.

      Почему Саакашвили не впускали на территорию Украины?В июле 2017 года бывшего главу Одесской области Михеила Саакашвили лишили украинского гражданства. Это случилось, когда политик находился в Польше. После этого он незаконно пересек границу и вернулся в Украину. СМИ такой его шаг нарекли "прорывом Саакашвили".

      12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве. После этого его депортировали чартерным самолетом в Варшаву, откуда политик нелегально прибыл в Украину. Впоследствии ему запретили въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года.

      28 мая Президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михеилу Саакашвили.

      Саакашвілі

      Саакашвили о возвращении гражданства Украины: видео

       

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Михаил Саакашвили Владимир Зеленский Петр Порошенко Саакашвили вернули украинское гражданство Олег Ляшко
      Источник: 24 канал
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