Саакашвили о последней встрече лицом к лицу с Порошенко: Думали, что я его покусаю

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что недавно встречался с бывшим украинским гарантом Петром Порошенко, и эта встреча была очень близкой. По его словам, произошло это на съезде Европейской народной партии.

Как отметил политик в эфире телеканала "Наш", хотя у него есть личная причина быть злым на Порошенко, но личных обид нет.

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Я его встречал совсем недавно. Я был на съезде Европейской народной партии, поскольку я являюсь лидером и почетным председателем грузинской партии, а он – как лидер БПП. Мы встречались в очень закрытом пространстве, очень близко, прямо лицами столкнулись. Знаете, что я сделал? Просто прошел мимо. Охрана думала, что я его сейчас покусаю – они растерялись и заняли периметр. А я просто прошел,

– отметил Саакашвили.

По словам бывшего главы Одесской ОГА, месть неинтересна для него. Кроме того, Порошенко "сделал гораздо хуже другим".

Также Саакашвили считает, что Порошенко "по старым правилам" может перехитрить кого угодно, однако после изменения системы он стал "беззубым". В качестве примера Саакашвили привел растерянность Порошенко во время дебатов с Зеленским.

По мнению директора социологической службы "Украинский барометр" Виктора Небоженко, возвращение Саакашвили гражданства Украины – несимметричный ответ команды Зеленского команде Порошенко. По его словам, основной палкой Порошенко, которая будет бить Зеленского в личностном плане, будет лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, который потерял финансовое обеспечение Ахметова.

Ляшко регулярно и жестоко будет критиковать Зеленского. Поэтому из-за рубежа выписан Саакашвили, который тоже за словом в карман не лезет и не церемонится. Его задача – частное избиение и оскорбление Порошенко. Битва будет сильной. Порошенко и Саакашвили хорошо знают друг друга,

– прокомментировал он в комментарии 24 каналу.

Как Саакашвили вернули гражданство и что он будет делать в Украине

28 мая Зеленский внес изменения в указ, который еще в 2017 году подписывал пятый украинский гарант Петр Порошенко. Согласно этим изменениям, бывшему главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвали возвращено украинское гражданство.

Саакашвили эмоционально отреагировал на эту новость и пообещал всячески поддерживать Зеленского. Также политик добавил, что в Украине и вообще везде планирует в дальнейшем бороться с коррупцией, несправедливостью и олигархами.

Однако, он не может участвовать в досрочных парламентских выборах в июле 2019 года, ведь не проживает в Украине на протяжении последних 5 лет.