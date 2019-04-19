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      Дебаты Зеленского и Порошенко: главные цитаты кандидатов в президенты

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      Дебаты Зеленский - Порошенко 19 апреля 2019 на стадионе - цитаты кандидатов
      Порошенко и Зеленский провели дебаты / Коллаж 24 канала

      Дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко начались на НСК "Олимпийском". Оппоненты поставили две сцены на стадионе, сторонники также разделены на две фан-зоны.

      Изначально на стадионе были установлены две сцены для каждого из кандидатов, однако Петр Порошенко пришел на сцену Владимира Зеленского после исполнения Государственного Гимна.

      Читайте также: Дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском": онлайн-трансляция

      Речь Зеленского

      Первым своё 5-минутное выступление начал шоумен Владимир Зеленский согласно жеребьевке. Зеленский назвал Украину "очень модной, чистой и демократической" страной и отметил, что в 2014 году не мог себя представить на этом месте.

      Я сам был за господина Порошенко, это правда. Но я ошибся. Мы ошиблись,
      – с этих слов Зеленский начал свою речь.

      Зеленский подчеркнул, что курс Порошенко "жить по-новому" стал для укранцев курсом "выживать". Во время своего выступления кандитат вспомнил об обещании Порошенко "остановить войну за 2 недели" и Революцию Достоинства. Шоумен утверждает, что все переросло в Иловайск и Дебальцево, а Майданом "воспользовались негодяи".

      "Мы голосовали за одного Порошенко, а выбрали другого. Это правда. Потому существует два Порошенко", – сказал со сцены Зеленский, назвав так называемого второго Порошенко "Петром II".

      После этого Зеленский обвинил Порошенко в череде невыполненных обещаний и назвал себя "не политиком, а простым человеком, который пришел сломать эту систему".

      Речь Порошенко

      Порошенко отметил, что его команда ждала 3 недели, пока команда оппонента решится на дебаты.

      Мы имеем позицию, когда господин Владимир прячется от журналистов, от оппонента и от украинского народа. Потому что право украинского народа – знать, что собирается делать кандидат в президенты воюющей страны. И собирается делать он, а не его члены штаба, консультанты и советники,
      – сказал он.

      Действующий президент подчеркнул, что страна стоит перед вызовами, которые требуют от президента мужества, силы и международного опыта. Порошенко вспомнил о "курсе молодого бойца", о начале которого объявила команда Зеленского. При этом он упомянул, что Зеленский уклонялся от военной повестки еще четыре года назад.

      "Если мы не имеем ответа на эти вопросы – это слабый глава государства, который не может выдержать удары Путина", – добавил Порошенко.

      При этом действующий гарант добавил, что верит: Зеленский сдать Украину России не хочет. Однако, по его словам, это хочет сделать Путин – и сегодня Украина должна избегать всех рисков.

      Вы – не кот в мешке, вы – мешок. А в вашем мешке черти и коты, включая олигархов, бывших регионалов и всё то, что угрожает моей стране. И мы вас не допустим к власти, Владимир,
      – завершил Порошенко.

      Самые важные цитаты Зеленского

      – Мог ли я когда-то представить, что я, простой парень из Кривого Рога, буду бороться за кресло президента? Буду бороться против человека, которого мы уверенно и безоговорочно выбрали президентом Украины в 2014 году. Я сам был за господина Порошенко. Но я ошибся. Мы ошиблись.

      – Я был очень много раз в АТО. У меня было очень много съемок "Вечернего квартала". От кого я прячусь? От каких повесток я прячусь? Я публичный человек, разве меня не могли найти и дать повестку? О чем вы говорите? Вы снова врете.

      – По поводу господина Коломойского я вам сразу скажу: все люди, которые нарушают закон, все "свинарчуки", "гладковские" – и если среди них потом будет Коломойский – все сядут за решетку. Они сядут не за две недели. Это не обещание. Это серьезная тема и дело украинского суда. Они сядут тогда, когда нарушат закон.

      - Вы (Порошенко – 24 канал) говорите: "Дай нам четкий ответ". Но я не у прокурора и я ничего не сделал, чтобы там быть. А Вам, может, и придется там встретиться... Украина получила путь в Европу, и это самое главное. Украинцы заплатили очень большую цену – жизнями людей. Но вы – не пророк, а я – не Моисей. И мы не можем куда-то вести Украину. Потому что Украина идет в Европу.

      – Я никогда в жизни не разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным, или как там его. А вы это делали часто, начиная с 2014 года. Я не был в России с начала войны. И что касается главнокомандующего, то, господин Порошенко, сейчас война, но вы задаете такие вопросы, на которые вы должны отвечать – почему война до сих пор не закончилась?

      Самые важные цитаты Порошенко

      – Я верю, что Владимир не хочет сдать Украину. Я верю, что у Владимира нет мечты затянуть Украину обратно в Российскую империю. Но у Путина есть такая мечта. Мы точно должны убирать все риски для украинского будущего.

      – Ваша команда сказала, что Вы уже начали проходить курс молодого бойца. Это хорошая вещь. Но стоило его начать четыре года назад, в 2014, когда стране нужны были добровольцы. Между тем Владимир прятался от повесток, по которым его вызвали в военкомат.

      – Оказывается, Украина, украинская армия, военные и сам главнокомандующий виноваты в том, что гибнут наши воины. Оказывается, у нас нет агрессии. Владимир, если бы вы были на фронте, то у вас бы не было таких вопросов. Виновны в войне на Донбассе Россия и те, кто разворовал нашу армию.

      – Яркая обертка. А внутри сидят соратники Азарова, соратники Януковича, внутри сидит "пятая колонна", внутри сидят россияне и олигархи-беглецы. У нас еще нет результатов президентских выборов, а они уже подняли головы, и вчера пришли за "Приватбанком".

      – Абсолютно все, что говорит Зеленский – не соответствует действительности и является ложью. Про отрубленные руки: я не палач и не судья. Президент создает необходимые условия для справедливого судопроизводства, для создания следственных органов, для честного и непредвзятого расследования. Я делал и буду делать все, что от меня зависит.

      Почему дебаты состоялись на НСК "Олимпийском"?​Во второй тур выборов, которые состоятся 21 апреля, прошел Владимир Зеленский (30,24%) и действующий украинский гарант Петр Порошенко (15,95%). После объявления результатов экзит-полов первого тура выборов Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. Через некоторое время последний снял видеоролик, в котором он уже вызвал президента на дебаты и выдвинул несколько условий, одним из которых является проведение мероприятия на стадионе "Олимпийский". Порошенко, со своей стороны, на это согласился, заявив в видеоответе: "Стадион, так стадион".

      Ведущими дебатов является Елена Фроляк от штаба Зеленского и Андрей Куликов от штаба Порошенко. Однако, несмотря на присутствие обоих кандидатов на стадионе, это не является официальными дебатами. По закону, встреча Порошенко и Зеленского должна состояться в студии Общественного в 21 час.

      Каковы результаты последних соцопросов относительно выборов?​ По данным Киевского международного института социологии, кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы поддержать 72,2% опрошенных украинцев, которые определились с выбором и пойдут голосовать. В то же время, за действующего президента Петра Порошенко проголосуют – 25,4% респондентов. Еще 2,4% – испортили бы бюллетень. Социологи опросили 2004 респондентов с 9 по 14 апреля. Редакция 24 канала предостерегает, что любые социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать результаты опросов критически.


      Рейтинг кандидатов в президенты во втором туре: опрос КМИС

       

       

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      Дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском": полное видео
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      Теги: Петр Порошенко Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Дебаты Зеленского и Порошенко Порошенко и Зеленский
      Источник: 24 канал
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