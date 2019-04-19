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      Какими словами кандидаты в президенты закончили дебаты

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      Какими словами кандидаты в президенты закончили дебаты
      Какими словами кандидаты в президенты закончили дебаты / 24 канал

      По окончанию дебатов у кандидатов в президенты было по минуте на финальные тезисы. Первым свое конечное слово сказал Владимир Зеленский.

      Владимир Зеленский

      – Приоритетами нашей работы будут борьба с коррупцией, снятие депутатской неприкосновенности с судей, депутатов и президента. Обязательно должен быть закон об импичменте.

      Читайте также: Дебаты Зеленского и Порошенко: главные цитаты кандидатов в президенты

      – По реформе медицины: если в Украине нет нормальных лекарств, нет мощностей для их производства и достойных зарплат врачам, то о какой реформе может идти речь?

      – Относительно дорог: мне нечего сказать, потому что не о чем говорить.

      – По поводу войны: мы сделаем все, чтобы ее закончить.

      Петр Порошенко

      – Они не видят, что сделано за пять лет. Мы должны объединиться, чтобы вернуть Крым, защитить Донбасс и страну в целом, в том числе и от популизма и российских фейков.

      – Мы не допустим восстановления олигархата и возвращения беглых олигархов в Украину.

      – Мы совместно с вами продолжим движение вперед, потому что мы с нашей новой командой знаем, как это делать.

      Самые ожидаемые дебаты страны завершились согласно регламенту ровно в 20:00. Весь стадион "Олимпийский" скандировал фамилии своих фаворитов и спел гимн Украины.


       

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      Теги: Петр Порошенко Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Новости Украины Дебаты Зеленского и Порошенко Новости политики Реформы Импичмент
      Источник: 24 канал
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