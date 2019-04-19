Какими словами кандидаты в президенты закончили дебаты

По окончанию дебатов у кандидатов в президенты было по минуте на финальные тезисы. Первым свое конечное слово сказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский

– Приоритетами нашей работы будут борьба с коррупцией, снятие депутатской неприкосновенности с судей, депутатов и президента. Обязательно должен быть закон об импичменте.

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– По реформе медицины: если в Украине нет нормальных лекарств, нет мощностей для их производства и достойных зарплат врачам, то о какой реформе может идти речь?

– Относительно дорог: мне нечего сказать, потому что не о чем говорить.

– По поводу войны: мы сделаем все, чтобы ее закончить.

Петр Порошенко

– Они не видят, что сделано за пять лет. Мы должны объединиться, чтобы вернуть Крым, защитить Донбасс и страну в целом, в том числе и от популизма и российских фейков.

– Мы не допустим восстановления олигархата и возвращения беглых олигархов в Украину.

– Мы совместно с вами продолжим движение вперед, потому что мы с нашей новой командой знаем, как это делать.

Самые ожидаемые дебаты страны завершились согласно регламенту ровно в 20:00. Весь стадион "Олимпийский" скандировал фамилии своих фаворитов и спел гимн Украины.



