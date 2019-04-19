Якими словами кандидати у президенти закінчили дебати

По закінченню дебатів кандидати у президенти мали по хвилині на фінальні тезиси. Першим своє кінцеве слово сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський

– Пріоритетами нашої роботи будуть боротьба з корупцією, зняття депутатської недоторканності з суддів, депутатів та президента. Обов'язково має бути закон про імпічмент.

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– Щодо реформи медицини: якщо в Україні немає нормальних ліків, немає потужностей для їх виробництва та гідних зарплат лікарям, то про яку реформу може йтися?

– Щодо доріг: мені немає, що сказати, бо немає про що говорити.

– Щодо війни: ми зробимо все, щоб її закінчити.

Петро Порошенко

– Вони не бачать, що зроблено за п'ять років. Ми маємо об'єднатися, аби повернути Крим, захистити Донбас та країну загалом, зокрема й від популізму та російських фейків.

– Ми не допустимо відновлення олігархату та повернення олігархів-втікачів в Україну.

– Ми спільно з вами продовжимо рух вперед, бо ми з нашою новою командою знає, як це робити.

Найочікуваніші дебати країни завершилися згідно з регламентом рівно о 20:00. Весь стадіон "Олімпійський" скандував прізвища своїх фаворитів та заспівали гімн України.



