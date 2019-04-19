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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Якими словами кандидати у президенти закінчили дебати

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      Якими словами кандидати у президенти закінчили дебати
      Якими словами кандидати у президенти закінчили дебати / 24 канал

      По закінченню дебатів кандидати у президенти мали по хвилині на фінальні тезиси. Першим своє кінцеве слово сказав Володимир Зеленський.

      Володимир Зеленський

      – Пріоритетами нашої роботи будуть боротьба з корупцією, зняття депутатської недоторканності з суддів, депутатів та президента. Обов'язково має бути закон про імпічмент.

      Читайте також: Дебати Зеленського і Порошенка: головні цитати кандидатів у президенти

      – Щодо реформи медицини: якщо в Україні немає нормальних ліків, немає потужностей для їх виробництва та гідних зарплат лікарям, то про яку реформу може йтися?

      – Щодо доріг: мені немає, що сказати, бо немає про що говорити. 

      – Щодо війни: ми зробимо все, щоб її закінчити.

      Петро Порошенко

      – Вони не бачать, що зроблено за п'ять років. Ми маємо об'єднатися, аби повернути Крим, захистити Донбас та країну загалом, зокрема й від популізму та російських фейків.

      – Ми не допустимо відновлення олігархату та повернення олігархів-втікачів в Україну. 

      – Ми спільно з вами продовжимо рух вперед, бо ми з нашою новою командою знає, як це робити. 

      Найочікуваніші дебати країни завершилися згідно з регламентом рівно о 20:00. Весь стадіон "Олімпійський" скандував прізвища своїх фаворитів та заспівали гімн України. 


       

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      Теги: Володимир Зеленський Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Дебати Зеленського і Порошенка Імпічмент Реформи
      Джерело: 24 канал
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