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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Саакашвили объяснил, как относится к возвращению Портнова в Украину

      84 Читати новину українською
      Михаил Саакашвили
      Михаил Саакашвили / 24 канал

      Победу Владимира Зеленского очень радостно восприняли соратники Виктора Януковича, а некоторые из них вернулись в Украину. Михаил Саакашвили рассказал, как относится к возвращению Андрея Портнова.

      Свою позицию он объяснил в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской.

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      Андрей Портнов был заместителем в АП во времена Януковича. Он фактически контролировал всю судебную систему Украины. Как вы относитесь к его возвращению?

      Я слышал об этом. Я не был свидетелем этого. Но то, что он сейчас говорит о Порошенко и каких-то конкретных финансовых операциях – мы согласны с этим (показывает на Сергея Лещенко – 24 канал). Я приехал и я не хочу мести. Если он хочет заниматься этими делами... А он не прокурор, кстати (это другое дело, если его назначат, конечно). Но если человек от имени общества может и хочет тратить свое время на такие вещи, я это только могу поздравить.

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      Но с другой стороны Андрей Портнов – это человек, в отношении которого имеются сведения, что он во время Революции Достоинства (по крайней мере, его представители) звонили в суды и требовали принятия конкретных решений.

      Давайте создавать нормальную прокуратуру, нормальное следствие. И давайте все расследовать. О чем мы говорим.

      Что делает Саакашвили в УкраинеЭкс-президент Грузии и бывший председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили вернулся в Украину. Это стало возможным благодаря тому, что накануне президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

      Кто такой Андрей Портнов

      Андрей Портнов был заместителем главы АП времен Януковича. Также он фактически контролировал всю судебную систему Украины. Занимался переписыванием Уголовно-процессуального кодекса.

      Скандальные действия Портнова:

      1. давил на судей, чтобы они принимали необходимые решения;
      2. он является разработчиком скандальных "диктаторских законов", которые принял парламент 16 января 2014 года (они ограничивали конституционные права украинцев и были направлены против Евромайдана)

      После Революции Достоинства он выехал в Россию, затем переехал в Австрию.

      В 2015 году ГПУ возбудила дело против Портнова по подозрению в:

      1. присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением;
      2. злоупотреблении властью или служебным положением.

      Портнов был под санкциями ЕС, но его имя изъяли из санкционного списка, когда Портнов выиграл суд "Портнов против Совета ЕС". 19 мая 2019 гола Портнов вернулся в Украину. Впоследствии он принес в Государственное бюро расследований жалобу против Петра Порошенко и пригрозил еще десяткам.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Андрей Портнов Михаил Саакашвили Петр Порошенко Саакашвили вернули украинское гражданство
      Источник: 24 канал
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