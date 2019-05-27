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      Портнов принес в ГБР новую жалобу на Порошенко и пригрозил еще десятками

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      Портнов подал в ГБР уже четвертое заявление против Порошенко
      Портнов подал в ГБР уже четвертое заявление против Порошенко / Слово и Дело

      Экс-замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов подал в Государственное бюро расследований четвертое заявление. В нем он просит открыть уголовное производство против пятого президента Украины Петра Порошенко.

      Портнов заявляет, что имеет еще десятки подготовленных заявлений, об этом он написал в Telegram.

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      Однако в ближайшее время сторонник Януковича намерен "сосредоточиться на усилении информационного давления на правоохранительные органы". Так, госслужащий времен президента-беглеца возьмется за подготовку ходатайств, жалоб и других процессуальных документов в рамках уже зарегистрированных производств.

      Пока в отношении Порошенко идут первоочередные следственные действия по трем первым уголовным производствам о государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации в офшорах преступных доходов и неуплате налогов, сегодня мы обратились с четвертым заявлением о преступлении Порошенко попытке узурпации им судебной власти,
      – заявил он.

      Скриншот из Telegram-канала Портнова

      Другие заявления Портнова против Порошенко:

      • Первое заявление Портнов направил в ГБР из-за действий Порошенко в ноябре 2018 года. Тогда, 25 ноября, корабельная группа ВМС ВСУ переходила из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива и подверглась атаке со стороны России
      • В своем втором заявлении сторонник Януковича обвиняет пятого президента Украины в отмывании украденных у армии денег через оффшорные сделки.
      • В третьем заявлении Портнов сообщил о якобы отмывании Порошенко средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов.

      Кто такой Андрей Портнов?
      Был заместителем главы Администрации Президента времен Януковича. Занимался вопросами судебной вертикали и переписыванием Уголовно-процессуального кодекса. Давил на судей, побуждая их принимать необходимые решения. Портнов – разработчик скандальных "диктаторских законов", принятых парламентом 16 января 2014 года, которые ограничивали конституционные права украинцев и были направлены против Евромайдана.

      После Революции Достоинства уехал в Россию, а впоследствии переехал в Австрию. В 2015 году ГПУ открыла дело против Портнова по подозрению в присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; злоупотреблении властью или служебным положением. Портнов находился под санкциями Евросоюза, но его имя изъяли из санкционного списка, когда Портнов выиграл суд "Портнов против Совета ЕС". 19 мая 2019 года Портнов вернулся в Украину.

      blog_ava
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      Теги: Государственное бюро расследований Петр Порошенко Андрей Портнов Новости Украины Новости политики
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