Портнов подал на Порошенко заявление в Госбюро расследований

Заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что подал в Государственного бюро расследований заявление о якобы преступлении относительно пятого президента Украины Петра Порошенко.

Портнов в своем Telegram-канале написал, что 20 мая Порошенко официально потерял неприкосновенность от уголовного преследования.

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Считаем его причастным к государственной измене, попытки захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий,

– заявил экс-замглавы АП Януковича.

Он добавил, что этим действием приобретает ряд процессуальных прав, которые использует в зависимости от официальной реакции ГБР в течение нескольких дней.

В чем именно Портнов обвинил Порошенко?

Портнов добавил к своему сообщению заявление в ГБР, в котором уточнил, в чем обвиняет Порошенко. Так, по его словам, после нападения России на украинские суда в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года, Порошенко предложил парламенту ввести военное положение по всей территории Украины сроком на 60 суток, "что делало невозможным своевременное проведение выборов Президента Украины, предвыборная кампания которых должна была начаться 31 декабря 2018 года". Однако впоследствии президент якобы был вынужден отступить от своего замысла и предложил парламенту ввести военное положение сроком на 30 суток на территории 10 областей.

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"Вышеизложенные события стали следствием спланированных и противоправных действий лица, которое на то время занимало пост Президента Украины и было Верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины", – говорится в заявлении Портнова.

Он также указал, что Порошенко, "действуя умышленно, в составе организованной группы лиц, обладая всей полнотой информации о напряженной ситуации в Керченском проливе, высокой вероятности агрессивных действий вооруженных сил Российской Федерации, полностью понимая риски своих действий в виде угрозы жизни, здоровью и свободе украинских военнослужащих, повреждения и потери военной техники и оружия, приказал (или согласовал приказ) осуществить переход корабельной группы 3С ВМС Украины из Черного моря в Азовское море через Керченский пролив, который находился под полным контролем значительно и очевидно превосходящих сил ВМФ Российской! Федерации".

На самом же деле украинские судна осуществляли плановый проход из порта Одессы в порт Мариуполя вблизи Керченского пролива, как и много раз до нападения российских кораблей. Это происходило и в период, когда Россия давно уже контролировала Керченский пролив. До 25 ноября 2018 года российские корабли не имели никаких претензий к украинским, однако почему-то именно в тот день решили напасть на них.

Как усматривается, данные действия Порошенко были направлены на умышленное совершение провокаций агрессивных и прогнозируемых действий российских военных во время напряженной ситуации и причинение потерь 3С ВМС Украины,

– говорится в обвинениях Портнова в адрес пятого президента.

По его мнению, "по замыслу Порошенко и возглавляемой им организованной группы лиц, спровоцированный инцидент должен был привести к резонансным последствиям и возможности утверждать об открытой агрессии Российской Федерации против Украины в Азовском море, как следствие, о наличии повода для введения военного положения".

Кто такой Андрей Портнов?

Юрист по образованию, был заместителем главы Администрации президента времен Януковича. Занимался вопросами судебной вертикали и переписыванием Уголовно-процессуального кодекса. Давил на судей, побуждая их принимать необходимые решения. Портнов – разработчик скандальных "диктаторских законов", принятых парламентом 16 января 2014 года, которые ограничивали конституционные права украинцев и были направлены против Евромайдана.

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После Революции Достоинства Портнов выехал в Россию, а впоследствии переехал в Австрию. В 2015 году ГПУ открыла дело против Портнова по подозрению в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением; злоупотреблении властью или служебным положением.

Портнов находился под санкциями Евросоюза, но его имя убрали из санкционного списка, когда Портнов выиграл суд "Портнов против Совета ЕС".

19 мая 2019 года Портнов вернулся в Украину и рассказывает, что в стране его охраняют полиция с автоматчиками.