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      Меня охраняют полицейские с автоматами, – одиозный Портнов о своем пребывании в Украине

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      Андрей Портнов
      Андрей Портнов / elise.com

      Топ-чиновник времен Януковича и разработчик скандальных "диктаторских законов" от 16 января 2014 года Андрей Портнов недавно вернулся в Украину. Он говорит, что в Киеве его безопасность охраняют полицейские с автоматами. Сам он может свободно передвигаться по столице.

      Портнов покинул Украину после Революции Достоинства, а спустя более 5 лет, 19 мая 2019 года, вернулся. Об этом он написал в своем Telegram: "Друзья, более пяти лет я не был в своей стране. И сегодня хочу подать уверенный сигнал тысячам людей, которые покинули Украину: время возвращаться, строить и восстанавливать".

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      Теперь Портнов отмечает, что после своего возвращения заключил официальный договор с органами полиции, поскольку ему угрожали, и он переживал за собственную безопасность. Об этом он рассказал в интервью для Newsone.

      Я чувствую себя в безопасности. Я заранее обратился к соответствующим организациям в связи с постоянными угрозами, которые мне поступали. Мою охрану обеспечивают полицейские с автоматическим оружием. Сейчас я спокойно передвигаюсь по Киеву,
      – сказал он.

      Кто такой Андрей Портнов?

      Это-юрист, который работал на команду беглого президента Виктора Януковича. Портнов занимался вопросами судебной вертикали и переписыванием Уголовно-процессуального кодекса. Именно он был разработчиком скандальных "диктаторских законов" от 16 января 2014 года, которые ограничивали конституционные права граждан Украины и были направлены против Евромайдана.

      После Революции достоинства он уехал в Россию, а впоследствии переехал в Австрию. В 2015 году ГПУ начала уголовное производство против Андрея Портнова о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и злоупотребления властью или служебным положением.

      Также Портнов находился под санкциями ЕС, но его изъяли из санкционного списка, когда он выиграл в судебном деле "Портнов против Совета ЕС".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Полиция Виктор Янукович Евромайдан
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