Тревогу в Одесской области объявили около 00:50. Впоследствии местные СМИ сообщили о взрывах, передает 24 Канал.

Обратите внимание Оккупанты снова запустили "Шахеды": в Одесской области воздушная тревога

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Что уже известно о взрывах в Одесской области

Около 01:07 "Думская" написала, что в области работает ПВО. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя тревоги находитесь в укрытии.

Заметим, что Воздушные силы ВСУ в 00:44 написали, что несколько групп ударных вражеских БПЛА в акватории Черного моря в направлении Николаевской области и Залива Одесской области.