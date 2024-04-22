По вражеским дронам работала ПВО. Что известно об этой ночной атаке агрессора, где есть угроза ударных БПЛА, передает 24 Канал.

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01:57, 22 апреля

Отбой угрозы применения баллистического вооружения по областям.

01:52, 22 апреля

Воздушные силы заявили об отбое угрозы применения ударных БПЛА.

01:52, 22 апреля

В Одесской области отбой воздушной тревоги.

01:37, 22 апреля

Мониторинговые каналы пишут, что БПЛА "Supercam" направляется на Южное. Сейчас над акваторией Черного моря.

01:32, 22 апреля

Мониторинговые сообщества пишут о доразведке в Одесской области.

01:31, 22 апреля

Кроме Одесской области, сирены также прозвучали на Полтавщине, Харьковщине, Днепропетровщине, Запорожье и Донеччине. Однако, в этих регионах угроза баллистики.

Где объявлена ​​тревога / Скриншот 24 Канала

01:26, 22 апреля

Мониторинговые каналы пишут, что количество вражеских дронов резко возросло. Так, в Одесской области по меньшей мере 14 "Шахедов". Пишут, что БпЛА направляются в сторону Затоки и Маяк.

Примерно 4 над акваторией Черного моря.

01:25, 22 апреля

Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока в областях, где объявлена воздушная тревога.

01:18, 22 апреля

По данным мониторов, 1 "Шахед" в направлении Одесского района Одесской области.

Еще 4 дрона из акватории Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.

01:07, 22 апреля

СМИ сообщают о взрывах в Одесской области. Отмечают, что в области работает ПВО.

00:50, 22 апреля

Председатель ОВА Олег Кипер сообщил, что в Одесской области воздушная тревога.

00:44, 22 апреля

Воздушные силы сообщили, что несколько групп ударных вражеских БПЛА в акватории Черного моря в направлении Николаевской области и Затоки Одесской области.

00:40, 22 апреля

Мониторы пишут, что на Одессу летят 4 группы.

00:30, 22 апреля

Мониторы написали, что есть угроза ударных БПЛА с Южного направления.