01:31, 22 апреля

Кроме Одесской области, сирены также прозвучали на Полтавщине, Харьковщине, Днепропетровщине, Запорожье и Донеччине. Однако, в этих регионах угроза баллистики.

Где объявлена ​​тревога / Скриншот 24 Канала