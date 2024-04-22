По вражеским дронам работала ПВО. Что известно об этой ночной атаке агрессора, где есть угроза ударных БПЛА, передает 24 Канал.
Смотрите также Сколько "Кинжалов" выпустила Россия по Украине с начала вторжения: в ГУР назвали точные данные
Отбой угрозы применения баллистического вооружения по областям.
Воздушные силы заявили об отбое угрозы применения ударных БПЛА.
В Одесской области отбой воздушной тревоги.
Мониторинговые каналы пишут, что БПЛА "Supercam" направляется на Южное. Сейчас над акваторией Черного моря.
Мониторинговые сообщества пишут о доразведке в Одесской области.
Кроме Одесской области, сирены также прозвучали на Полтавщине, Харьковщине, Днепропетровщине, Запорожье и Донеччине. Однако, в этих регионах угроза баллистики.
Где объявлена тревога / Скриншот 24 Канала
Мониторинговые каналы пишут, что количество вражеских дронов резко возросло. Так, в Одесской области по меньшей мере 14 "Шахедов". Пишут, что БпЛА направляются в сторону Затоки и Маяк.
Примерно 4 над акваторией Черного моря.
Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока в областях, где объявлена воздушная тревога.
По данным мониторов, 1 "Шахед" в направлении Одесского района Одесской области.
Еще 4 дрона из акватории Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.
СМИ сообщают о взрывах в Одесской области. Отмечают, что в области работает ПВО.
Председатель ОВА Олег Кипер сообщил, что в Одесской области воздушная тревога.
Воздушные силы сообщили, что несколько групп ударных вражеских БПЛА в акватории Черного моря в направлении Николаевской области и Затоки Одесской области.
Мониторы пишут, что на Одессу летят 4 группы.
Мониторы написали, что есть угроза ударных БПЛА с Южного направления.