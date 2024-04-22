Що відомо про цю нічну атаку агресора, де є загроза ударних БпЛА, передає 24 Канал. Не нехтуйте правилами безпеки й під час повітряної тривоги перебувайте в укритті.

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00:50, 22 квітня

Голова ОВА Олег Кіпер повідомив, що на Одещині повітряна тривога.

00:44, 22 квітня

Повітряні сили повідомили, що декілька груп ударних ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївської області та Затоки Одеської області.

00:40, 22 квітня

Монітори пишуть, що на Одесу летять 4 групи.

00:30, 22 квітня

Монітори написали, що є загроза ударних БпЛА з Південного напрямку.