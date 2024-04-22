Що відомо про цю нічну атаку агресора, де є загроза ударних БпЛА, передає 24 Канал. Не нехтуйте правилами безпеки й під час повітряної тривоги перебувайте в укритті.
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00:50, 22 квітня
Голова ОВА Олег Кіпер повідомив, що на Одещині повітряна тривога.
00:44, 22 квітня
Повітряні сили повідомили, що декілька груп ударних ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївської області та Затоки Одеської області.
00:40, 22 квітня
Монітори пишуть, що на Одесу летять 4 групи.
00:30, 22 квітня
Монітори написали, що є загроза ударних БпЛА з Південного напрямку.