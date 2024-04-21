Станом на початок квітня 2024 року від початку повномасштабного вторгнення росіяни випустили по території України понад 80 "Кинджалів". Про це в ексклюзивному коментарі розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.

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Скільки "Кинджалів" ще мають в арсеналі росіяни

Варто зазначити, що до тих 80 "Кинджалів", про які казав у коментарі Черняк не входять 6 "Кинджалів", якими росіяни атакували 11 квітня. Водночас точний підрахунок застосованих по території нашої держави цих аеробалістичних ракет ведуть Повітряні сили ЗСУ.

Своєю чергою командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук 24 лютого 2024 року інформував, що українські військові від початку повномасштабного вторгнення знищили 25 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

Андрій Черняк у коментарі 24 Каналу розповів, що станом на початок квітня, за оцінками розвідки, на озброєнні у Росії може перебувати близько 80 "Кинджалів". Також представник ГУР МО повідомив, що Росія щомісячно виготовляє лише кілька одиниць цих ракет.

У середньому 4 – 5 ракет на місяць (виробляють росіяни – 24 Канал),

– сказав Черник.

Зважаючи на дані ГУР, можна зробити висновок, що за попередні 4 місяці Росія використала понад половину "Кинджалів" від теперішнього запасу.

Також Андрій Черняк раніше інформував, що під час масованих ударів по енергетиці України росіяни використовували ракети, виготовлені останнім часом. За його словами, найближчими тижнями можлива ще одна чи дві атаки ворога. Одна з таких атак вже відбулася 11 квітня.

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