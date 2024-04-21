Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, передає 24 Канал.
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Що розповіли в Повітряних силах
Речник Повітряних сил Ілля Євлаш прогнозує, що росіяни будуть максимально збільшувати інтенсивність ударів, користуючись часом, доки в Україну не надійшла військова допомога.
Намагатиметься (Росія – 24 Канал) вибити енергетичну, критичну інфраструктуру наскільки це можливо. Однак, ми маємо розуміти, що деякі ракети ворогу доводиться буквально з конвеєра випускати і вже застосовувати по нашій території. Звісно, що все це продовжується, і власне, до постачання і систем ППО різних типів, і F-16, нам треба триматися і відбивати ці атаки,
– зазначив речник командування Повітряних Сил України.
Якого ППО не вистачає Україні: коротко
- Речник Повітряних сил Ілля Євлаш розповів 24 Каналу, що Україні потрібні різні види озброєння, яке буде доповнювати одне одного. Йдеться від винищувачів F-16 до озброєння для збиття ударних БпЛА та ракет.
- Україні потрібні підрозділи РЕБ, глибокоешелонована оборона різних радіусів дії: малого, середнього, дальнього, які будуть прикривати один одного та виконувати бойові завдання відповідно до виду озброєння.
- Озброєння, яке найкраще пристосоване для збиття дронів – це "Гепарди", Terrahawk Paladin, "Евенджери", "Равени". Найкращим "кілером" до таких ракет, як "Кинджал", "Циркон", Х-22, є Patriot.