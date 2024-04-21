Речник Повітряних сил Ілля Євлаш пояснив, чи можливо на "Кинджал" впливати засобами РЕБ і як з ними боротимуться F-16. Про це він розповів в коментарі 24 Каналу.

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Чи можливо на "Кинджал" впливати засобами РЕБ

Речник Повітряних сил ЗСУ розповів, що теоретично на "Кинджал" можна впливати за допомогою засобів РЕБ, проте це вкрай складно.

"Кинджал" – це дуже високошвидкісна ракета, яка злітає дуже високо й потім по балістичній траєкторії безпосередньо атакує. Звичайно, що на такій швидкості досить складно вже вплинути на ракету, коли вона вже заходить на ударну траєкторію. Теоретично можна впливати засобами РЕБ на "Кинджал", але наразі про практично не доводиться говорити, оскільки у нас не було достатньо випадків, щоб казати, що можна вплинути на неї та відвести РЕБом,

– розповів Євлаш.

Роль F-16 в боротьбі з "Кинджалами"

Наша держава може превентивно боротися з "Кинджалами", атакуючи російські інфраструктуру та аеродроми.

"Ми це робимо тільки нашою зброєю. Зброю партнерів ми використовуємо тільки на території України", – підкреслив Євлаш.

Він додав, що Україні потрібні системи протиповітряної оборони, як Patriot, оскільки вони зможуть ефективно боротися проти носіїв ракет "Кинджал". Також зайвими у цій боротьбі не будуть винищувачі F-16, які Україна невдовзі має отримати від партнерів.

І самі F-16, які, зокрема, будуть виконувати стримувальну функцію у протистоянні з цими ракетоносіями,

– наголосив речник Повітряних сил.

Скільки виробляє "Кинджалів" Росія за місяць