З того часу збито загалом 64 ворожих безпілотники. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ у телеграм-каналі.

Дивіться також Росія атакує "Шахедами": є загроза для Київщини

Скільки дронів збила ППО

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 114 повітряних цілей противника. До відбиття нападу залучалась авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 17:30 протиповітряною обороною збито 64 ворожих безпілотники, переважно у центрі країни та у північно-східних регіонах,

– йдеться у повідомленні.

За даними Повітряних сил, локаційно втратили 41 ворожий безпілотник. Серед причин оборонці неба називають, ймовірно, активну протидію РЕБ Сил оборони. Ще два російські БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Росії та Білорусі.



Збили 64 дрони / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

"Бойова робота триває – чотири ворожі БпЛА іще в повітряному просторі України! Не ігноруйте тривогу! Тримаймо небо! Разом – до перемоги", – наголошують у Повітряних силах.