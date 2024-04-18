Важливо розуміти, яку кількість "Кинджалів" на місяць може виготовляти ворог. На це запитання 24 Каналу дали відповідь у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

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Скільки "Кинджалів" Росія виробляє за місяць

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк у коментарі 24 Каналу розповів, яку ж кількість "Кинджалів" здатні виготовляти загарбники.

За його словами, Росія щомісячно виготовляє лише кілька одиниць цих ракет.

У середньому 4 – 5 ракет на місяць (виробляють росіян – 24 Канал),

– розповів Черник.

Зауважимо, що раніше Андрій Черняк розповідав, що під час масованих ударів по енергетиці України окупаційні війська використовували ракети, виготовлені протягом останнього часом.

До слова, він зазначав, що станом на початок квітня 2024 року від початку повномасштабного вторгнення росіяни випустили по території України понад 80 "Кинджалів".

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