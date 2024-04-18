Важливо розуміти, яку кількість "Кинджалів" на місяць може виготовляти ворог. На це запитання 24 Каналу дали відповідь у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
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Скільки "Кинджалів" Росія виробляє за місяць
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк у коментарі 24 Каналу розповів, яку ж кількість "Кинджалів" здатні виготовляти загарбники.
За його словами, Росія щомісячно виготовляє лише кілька одиниць цих ракет.
У середньому 4 – 5 ракет на місяць (виробляють росіян – 24 Канал),
– розповів Черник.
Зауважимо, що раніше Андрій Черняк розповідав, що під час масованих ударів по енергетиці України окупаційні війська використовували ракети, виготовлені протягом останнього часом.
До слова, він зазначав, що станом на початок квітня 2024 року від початку повномасштабного вторгнення росіяни випустили по території України понад 80 "Кинджалів".
Коли ЗРК Patriot може збивати "Кинджал": коротко
- Під час безпосередньої атаки на ціль, "Кинджал" змінює свою швидкість з гіперзвукової на надзвукову. Цей момент переходу, як стверджує речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, робить ракету вразливою для атак систем ППО.
- "Дійсно, "Кинджал" може розвивати гіперзвукову швидкість. Після того як її скидає МіГ-31К, вона також набирає ще і швидкість польоту літака. Однак коли ракета безпосередньо вже йде атакувати ціль, то заходить не на гіперзвуковій швидкості, а на надзвуковій. "Кинджал" стає балістичною ракетою. І в той момент, коли вона стає з гіперзвукової балістичною ракетою, то ми можемо її успішно атакувати", – розповів речник Повітряних сил.
- Він також підкреслив, що із цією задачею уже неодноразово справлявся ЗРК Patriot.