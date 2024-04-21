Представитель Воздушных сил Илья Евлаш объяснил, возможно ли на “Кинжал” влиять средствами РЭБ и как с ними будут бороться F-16. Об этом он рассказал в комментарии 24 Каналу.

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Возможно ли на "Кинжал" влиять средствами РЭБ

Представитель Воздушных сил ВСУ рассказал, что теоретически на "Кинжал" можно влиять с помощью средств РЭБ, однако это крайне сложно.

"Кинжал" – это очень высокоскоростная ракета, которая взлетает очень высоко и затем по баллистической траектории непосредственно атакует. Конечно, что на такой скорости достаточно сложно уже повлиять на ракету, когда она уже заходит на ударную траекторию. Теоретически можно влиять средствами РЭБ на "Кинжал", но пока о практически не приходится говорить, поскольку у нас не было достаточно случаев, чтобы говорить, что можно повлиять на нее и отвести РЭБом,

– рассказал Евлаш.

Роль F-16 в борьбе с "Кинжалами"

Наше государство может превентивно бороться с "Кинжалами", атакуя российские инфраструктуру и аэродромы.

"Мы это делаем только нашим оружием. Оружие партнеров мы используем только на территории Украины", – подчеркнул Евлаш.

Он добавил, что Украине нужны системы противовоздушной обороны, как Patriot, поскольку они смогут эффективно бороться против носителей ракет "Кинжал". Также лишними в этой борьбе не будут истребители F-16, которые Украина вскоре должна получить от партнеров.

И сами F-16, которые, в частности, будут выполнять сдерживающую функцию в противостоянии с этими ракетоносителями,

– подчеркнул представитель Воздушных сил.

Сколько производит "Кинжалов" Россия за месяц