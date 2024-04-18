Проте досі SAMP/T не мав справи з "Кинджалом". Про це 24 Каналу розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш.

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ЗРК SAMP/T ще не працював по "Кинджалу"

Варто зазначити, що італійсько-французький ЗРК SAMP/T за своїми характеристиками може боротися проти "Кинджалів". Однак українські військові ще не застосовували його для боротьби із цією ворожою ціллю.

Так, виробником заявлено, що SAMP/T може збивати балістичні ракети, але наразі у нас такої практики не було. Наразі всі такого типу ракети збивалися ЗРК Patriot. ЗРК SAMP/T не попадалися такі цілі,

– розповів Ілля Євлаш у коментарі 24 Каналу.

Речник Повітряних сил ЗСУ також розповів, що теоретично на "Кинджал" можна впливати за допомогою засобів РЕБ, проте це вкрай складно. Адже "Кинджал" – це дуже високошвидкісна ракета, яка злітає дуже високо й потім по балістичній траєкторії безпосередньо атакує.

"Звичайно, що на такій швидкості досить складно вже вплинути на ракету, коли вона вже заходить на ударну траєкторію. Теоретично можна впливати засобами РЕБ на "Кинджал", але наразі про практично не доводиться говорити, оскільки у нас не було достатньо випадків, щоб казати, що можна вплинути на неї та відвести РЕБом", – зауважив майор.

Ілля Євлаш теж заявив, що Україні потрібно багато комплексів ЗРК Patriot, які містять у собі пускові установки й командні пункти. Крім того, речник Повітряних сил ЗСУ наголосив, що потрібно дуже багато ракет.

Ми бачимо, що ворог може випускати інколи навіть понад сто цілей різного типу. І, зокрема, ми бачили нещодавно, що Росія застосувала досить потужні та швидкісні ракети "Циркон", про які мало що відомо. Тому якраз з цією небезпекою можуть боротися комплекси Patriot,

– сказав Євлаш.

Зверніть увагу! Зенітно-ракетний комплекс SAMP/T Україна отримала від Франції та Італії, ці системи мають характеристики для збиття балістичного озброєння та добре працюють по ворожих ракетах. Детальніше про характеристики комплексу – читайте у матеріалі.