Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь, зауваживши, що, ймовірно, так окупанти перевіряли українську ППО.

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Навіщо Росія запустила одну ракету

Як наголосив Самусь, найімовірніше, такий запуск стався, аби виявити, де працює українська ППО. Сам протиповітряний захист складається з двох частин: з радарів та зенітних ракетних комплексів.

Зрозуміло, що в ідеалі радіолокаційне поле мало б перекривати усю територію України. Але наша держава має брак радарів та брак систем. Тому важливо, аби міжнародні партнери і надалі посилювали українську ППО.

Коли росіяни запускають ракету, вони дивляться, де починають працювати радари та де загалом проявляє активність українська ППО. Так вони можуть вираховувати маршрути, аби знати, де саме обійти радари, залишаючись непомітними,

– сказав Самусь.

Ракетні обстріли України: коротко